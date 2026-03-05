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Foro Seguridad Energética 2026

05 de marzo de 2026
Marcas de tiempo

00:00:00 – Inicio

00:06:30 – Apertura y saludo protocolario

00:10:40 – Revisión de la hoja de ruta del Clúster de Energía de Medellín

00:22:42 – Escenarios energéticos en Colombia por Tomás González

01:12:32 – Panel 1: Rol de las empresas en la confiabilidad del sistema eléctrico

01:57:41 – Panel 2: Visión de los gremios y coyuntura actual del sector

02:46:31 – El rol estratégico de las empresas por Luis Felipe Vélez

03:22:00 – Riesgos y oportunidades del sector

03:55:24 – Conclusiones y despedida

En imágenes
Galeria Foro Seguridad Energética 2026

  • Relatoría gráfica en vivo del foro “Seguridad Energética: competitividad y sostenibilidad”.
  • Ponencia “Escenarios energéticos en Colombia” por Tomás González, exministro de Minas y Energía.
  • Panel: Rol de las empresas en la confiabilidad del sistema eléctrico. José Manuel Restrepo conversa con Luis Fernando Restrepo, presidente ejecutivo de Integral; Esteban Barrientos, CEO de Generadora Gatún de Panamá; Alejandro Arbeláez, gerente de la Sociedad Hidroituango.
  • Panel: Visión de los gremios y coyuntura actual del sector. Jaime Arenas Plata conversa con Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia; Ricardo Arango, gerente de Afinia; Diego F. Jaramillo, presidente del Consejo Directivo de Asoenergía.
  • Panel: Visión de los gremios y coyuntura actual del sector.
  • Espacio de relacionamiento durante el foro “Seguridad Energética: competitividad y sostenibilidad”.
  • Saludo de apertura por la Dra. Piedad Helena Hernández, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
  • Más de 360 asistentes en la Cámara de Comercio de Medellín, sede Poblado, durante el foro “Seguridad Energética: competitividad y sostenibilidad”.
Landing de registro

Relatoría Gráfica

Descárgala aquí
Reviews
  • “Más que un tema normativo, es un tema de decisión política y de acuerdos sociales. Colombia está ahogada en trámites y bloqueos que pueden más que el dejar hacer. La discusión es cómo vamos a hacer como país para dejar hacer y probar que no vamos a ser una economía fallida.”
    Alexandra Hernández - Presidenta de SER Colombia
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  • “Necesitamos fuentes de suministro de gas, bien sea producción nacional o facilidades de importación, que nos permitan atender la demanda. El tema va a ser a qué precio vamos a tener que pagar ese gas importado.”
    Natalia O’Byrne - Directora Senior en Fitch Rating Colombia
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  • “El acceso a la energía es un habilitador fundamental; en todos los niveles, el ingreso de quienes tienen acceso al servicio es aproximadamente tres veces mayor que el de quienes no lo tienen. La falta de energía condena a la pobreza”.
    Tomás González Estrada - Exministro de Minas y Energía
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Organizan