$!Foro Seguridad Energética 2026

2 y 8
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5 y 9
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4 y 6
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0 y 3
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no
1 y 7
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00:00:00 – Inicio
00:06:30 – Apertura y saludo protocolario
00:10:40 – Revisión de la hoja de ruta del Clúster de Energía de Medellín
00:22:42 – Escenarios energéticos en Colombia por Tomás González
01:12:32 – Panel 1: Rol de las empresas en la confiabilidad del sistema eléctrico
01:57:41 – Panel 2: Visión de los gremios y coyuntura actual del sector
02:46:31 – El rol estratégico de las empresas por Luis Felipe Vélez
03:22:00 – Riesgos y oportunidades del sector
03:55:24 – Conclusiones y despedida