Pulmón de Antioquia: Oriente es rico en aguas, recursos naturales, saneamiento básico y calidad del aire

Llamar al Oriente antioqueño el pulmón de Antioquia no es una metáfora. La subregión alberga un sistema natural en el que el agua, la masa boscosa y la biodiversidad conforman un equilibrio que trasciende sus límites geográficos y beneficia a buena parte del departamento.
Ese capital natural nace en las zonas altas de la cordillera Central. Ecosistemas como el páramo de Sonsón, los bosques altoandinos y las montañas que atraviesan municipios como Abejorral, Argelia, Nariño, San Francisco y Cocorná captan y regulan el agua que alimenta cientos de nacimientos, quebradas y ríos. Desde allí se forma una red hídrica que abastece acueductos, sostiene ecosistemas y alimenta algunos de los principales embalses del país.