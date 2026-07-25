En Oriente se transforman carreteras, hospitales y colegios gracias a Obras por Impuestos

El camino que los antioqueños tienen que recorrer entre San Carlos, Puerto Nare y San Rafael hoy en día es una carretera destapada, angosta y queda al lado de un voladero. La geografía montañosa de la zona solo da para eso y para una que otra casa que se ve con el paso de las curvas. En época de lluvias se hace casi intransitable, aunque es un corredor vial que conecta al Oriente Antioqueño con el Magdalena Medio. Por esas condiciones de movilidad y transporte es que se entiende la reacción de una mujer habitante de San Carlos cuando dieron la buena nueva de la intervención de la vía. “Es una noticia muy buena para El Jordán y una maravilla porque aquí en este pueblo hay muchas cosas buenas y hay una vida bien buena”, dijo emocionada en el parque central del municipio en donde vio al alcalde Santiago Daza Espinosa y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona. Le puede interesar: Famoso pesebre gigante de Venecia será trasladado a Medellín y hay polémica: ¿qué pasó? En su opinión de ciudadana preocupada y feliz, agrega que “así la gente ya puede llegar con más tranquilidad al pueblo, estamos muy contentos de que nos van a arreglar la carretera de La Holanda y El Jordán o más abajo. No nos cambiamos por nadie”, concluyó. El anuncio que emocionó a la doña y a los demás habitantes de San Carlos fue el que hicieron en junio las autoridades locales y departamentales de que —por medio del mecanismo de Obras por Impuestos— esa población aseguró una inversión de $82.000 millones para pavimentar 12 kilómetros de vía. La Holanda y El Jordán, así como Narices y Juanes, son las veredas que están en la carretera mencionada. Y además de conectar a San Carlos con Puerto Nare y San Rafael, hace parte de uno de los proyectos de Obras por Impuestos en el departamento aprobados para 2026. Su valor es de $55.163 millones, los cuales provienen de las empresas Isagen, Empresas Públicas de Medellín, Hidroituango, Contegral, Mineros Aluvial, Zona Franca Argos, Sporty City y Logística de Transporte. El aporte de Hidroituango en ese proyecto alcanza el 41%.

¿Qué son Obras por Impuestos? El acuerdo de paz de 2016 con el Estado colombiano trazó el camino para que San Carlos y otros siete municipios del Oriente antioqueño transformen la calidad de vida de sus habitantes, al menos reflejada en obras de infraestructura. Este mecanismo nació como parte de la implementación del Acuerdo Final suscrito hace una década entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. En ese contexto, como parte de las estrategias orientadas a cerrar las brechas históricas de desarrollo en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza y la debilidad institucional, se incorporó este instrumento a través del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria). Obras por Impuestos permite a las empresas contribuyentes destinar hasta el 50% de su tributo sobre la renta al financiamiento y ejecución de proyectos de alto impacto social y económico en los zonas más afectadas por la pobreza y el conflicto. Este instrumento comenzó a operar en el país en 2018. Desde entonces, Antioquia ha liderado las inversiones que se hacen en los 55 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado) que tiene el departamento.

Ese liderazgo, de hecho, se ve reflejado en que el departamento es rey absoluto de este mecanismo, con el que en apenas ocho años de vigencia se posicionó como el líder nacional en la ejecución de proyectos por más de $1,4 billones, que representan el 20% de los recursos asignados en el país. Al sol de hoy contabiliza 109 proyectos que se han destinado a los sectores de infraestructura vial (42 %), gestión del riesgo (20 %), educación pública e ICBF (17 %), salud (8 %), educación pública (8 %) y agua potable y saneamiento básico (6 %).

Y si bien Antioquia picó en punta en la asignación de estos planes entre 2018 y 2023, bajo la actual Administración fue que las Obras por Impuestos se dispararon, tras materializar $948.459 millones en vías, educación y gestión de emergencias. Desde 2024 se han aprobado 66 proyectos estratégicos y en 2026 se aprobaron 27 proyectos adicionales por $337.000 millones. Han sido 87 las empresas que han participado como contribuyentes y para el ciclo de este año llegaron 28. Los proyectos para Oriente El pasado 14 de julio la directora de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño (CEO), Carolina González, anunció uno de los planes ambiciosos de esta herramienta en el departamento. Fue el del fortalecimiento de ambientes para la educación artística y cultural, que se concibió con la participación de la Gobernación, once empresas del sector privado y doce administraciones municipales de Oriente (Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, Granada, Nariño, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael y Sonsón) y Segovia como municipio PDET. “Estuvimos articulándonos y dando a conocer a los diferentes municipios beneficiarios lo que vamos a entregar como empresa CEO en este primer proyecto que —de la mano de la Gobernación de Antioquia— logramos sacar adelante para dotar más de 45.000 elementos musicales y una formación a 157 docentes y monitores de cultura”, aseguró González. La iniciativa tuvo una inversión de $8.070 millones y aspira a que genere nuevas oportunidades para menores y jóvenes de esas poblaciones. “Es un proceso que viene desde 2025 porque están creyendo en todos estos procesos y en los municipios. Recibimos con gran cariño y alegría toda esta dotación para nuestras instituciones educativas en lo cultural, además de los procesos donde se deja una capacidad instalada. Esto es construir país y construir Antioquia”, aseguró la alcaldesa de Alejandría, Gloria Naranjo.