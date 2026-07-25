En Oriente se transforman carreteras, hospitales y colegios gracias a Obras por Impuestos

El camino que los antioqueños tienen que recorrer entre San Carlos, Puerto Nare y San Rafael hoy en día es una carretera destapada, angosta y queda al lado de un voladero. La geografía montañosa de la zona solo da para eso y para una que otra casa que se ve con el paso de las curvas. En época de lluvias se hace casi intransitable, aunque es un corredor vial que conecta al Oriente Antioqueño con el Magdalena Medio.
Por esas condiciones de movilidad y transporte es que se entiende la reacción de una mujer habitante de San Carlos cuando dieron la buena nueva de la intervención de la vía. “Es una noticia muy buena para El Jordán y una maravilla porque aquí en este pueblo hay muchas cosas buenas y hay una vida bien buena”, dijo emocionada en el parque central del municipio en donde vio al alcalde Santiago Daza Espinosa y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona.
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En su opinión de ciudadana preocupada y feliz, agrega que “así la gente ya puede llegar con más tranquilidad al pueblo, estamos muy contentos de que nos van a arreglar la carretera de La Holanda y El Jordán o más abajo. No nos cambiamos por nadie”, concluyó.
El anuncio que emocionó a la doña y a los demás habitantes de San Carlos fue el que hicieron en junio las autoridades locales y departamentales de que —por medio del mecanismo de Obras por Impuestos— esa población aseguró una inversión de $82.000 millones para pavimentar 12 kilómetros de vía.
La Holanda y El Jordán, así como Narices y Juanes, son las veredas que están en la carretera mencionada. Y además de conectar a San Carlos con Puerto Nare y San Rafael, hace parte de uno de los proyectos de Obras por Impuestos en el departamento aprobados para 2026. Su valor es de $55.163 millones, los cuales provienen de las empresas Isagen, Empresas Públicas de Medellín, Hidroituango, Contegral, Mineros Aluvial, Zona Franca Argos, Sporty City y Logística de Transporte. El aporte de Hidroituango en ese proyecto alcanza el 41%.