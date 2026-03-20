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Los que merecían estar y no fueron llamados por Lorenzo para enfrentar a Croacia y Francia

Varios jugadores en gran momento quedaron por fuera, abriendo el debate sobre los criterios de elección y las oportunidades en la Tricolor.

  • Juan Camilo Hernández está en un gran presente con su club, pero no fue tenido en cuenta por la Selección, en la que le ha costado en las últimas convocatorias. FOTO GETTY
    Juan Camilo Hernández está en un gran presente con su club, pero no fue tenido en cuenta por la Selección, en la que le ha costado en las últimas convocatorias. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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La más reciente convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Croacia y Francia no estuvo exenta de debate. Más allá de los nombres elegidos por Néstor Lorenzo, varios jugadores que atraviesan un gran momento quedaron por fuera, generando cuestionamientos entre aficionados y analistas.

Uno de los casos más llamativos es el de Kevin Viveros, quien vive un destacado presente goleador en Athletico Paranaense. Su rendimiento ofensivo lo posicionaba como una opción interesante para reforzar el ataque del combinado nacional, pero finalmente no fue tenido en cuenta.

En Brasil también brillan otros nombres que quedaron fuera. José Enamorado ha generado sensación en Gremio gracias a su desequilibrio y regularidad, mientras que Miguel Monsalve, en el mismo club, continúa consolidándose como una alternativa creativa en el mediocampo.

En el ámbito local, Juan Manuel Rengifo también aparecía como un candidato fuerte tras su rendimiento con Atlético Nacional, aunque tampoco logró hacerse un lugar en la lista final.

Otros futbolistas que han destacado en el exterior y que muchos consideraban merecedores de una oportunidad son Camilo Durán, de buen presente en el Qarabag FK, así como Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa en el Real Betis, quienes vienen sumando minutos y mostrando condiciones en el fútbol europeo.

A la lista de ausentes se suma Kevin Serna, extremo de Fluminense, otro de los nombres que, por rendimiento reciente, parecía tener opciones claras de ser convocado.

Estas ausencias reabren el debate sobre los criterios de selección en la Tricolor. Mientras el cuerpo técnico apuesta por consolidar un grupo base, el buen momento de varios futbolistas en distintas ligas del mundo plantea interrogantes sobre las oportunidades y la meritocracia dentro del proceso.

Por ahora, la decisión está tomada y será en la cancha donde la Selección Colombia deberá respaldar las elecciones de su entrenador. Sin embargo, el rendimiento de estos jugadores seguirá siendo observado de cerca, en espera de futuras convocatorias donde puedan tener su oportunidad.

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