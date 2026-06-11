La preocupación que inquieta a Colombia a una semana de su debut en el Mundial

La Tricolor disputará su primer compromiso mundialista el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia) y marcará el inicio del camino colombiano en el torneo.

La Selección Colombia entra en la recta final de su preparación para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A una semana de su estreno en el Grupo K, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo continúa concentrado en Guadalajara, donde busca corregir los últimos detalles antes de enfrentar a Uzbekistán.

Aunque el cuerpo técnico cuenta con la mayoría de los jugadores disponibles, existe una preocupación puntual en el frente de ataque. El delantero Jhon Córdoba continúa recuperándose de una lesión con la que llegó desde Rusia y su presencia en el debut todavía no está completamente garantizada.

“La recuperación va bien, día a día; como es el tendón, es un tema. Lo vamos manejando día a día, pero ya hoy entrenó con el grupo. Está bastante bien”, explicó Lorenzo.

La evolución del atacante genera optimismo dentro de la concentración, aunque el cuerpo médico seguirá monitoreando su estado durante los próximos entrenamientos.

En caso de que Córdoba no alcance a llegar en plenitud de condiciones, el seleccionador tiene alternativas de peso. Luis Javier Suárez aparece como el principal candidato para ocupar la posición de delantero centro, mientras que Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández también espera una oportunidad para convertirse en protagonista durante la Copa del Mundo.

La ilusión de su primer Mundial como entrenador principal

Más allá de las dudas físicas de algunos jugadores, Lorenzo vive con especial entusiasmo la experiencia de dirigir su primer Mundial como entrenador en propiedad.

“Muy feliz de estar acá con todo el grupo, muy agradecido a Dios que nos permite estar acá y también a la gente que nos despidió de la mejor manera en Bogotá”, manifestó el técnico argentino.

Su recorrido en los mundiales no es nuevo. Como futbolista disputó la máxima cita del fútbol y posteriormente integró el cuerpo técnico de José Pékerman, con quien participó en las históricas campañas de Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Esta posición la asumí hace cuatro años y venimos trabajando con todo el cuerpo técnico para esto. Me siento bien, me siento feliz. He aprendido mucho de José y de toda la experiencia que he tenido”, aseguró.

Antes de viajar a Guadalajara, Lorenzo tomó una decisión que fue bien recibida por el plantel: conceder un día libre a los jugadores tras el amistoso de preparación frente a Jordania.

El entrenador explicó que la medida buscó equilibrar las cargas de trabajo y permitir que el grupo llegara con la mejor energía posible a la concentración definitiva.

“Cómo fuimos compensando con los que tenían menos actividad, los que terminaron antes, los que estuvieron hasta los últimos días para compensar... Creo que correspondía. Después del partido hicimos un entrenamiento bastante intenso y preferimos dar el día libre para venir acá con la mejor energía para el partido”, señaló.