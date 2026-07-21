Video | Estos son los nominados a mejor gol del Mundial Norteamérica 2026, ¿está de acuerdo?

El gol, el grito sagrado del fútbol, se hizo presente en 308 ocasiones durante los 104 encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026; sin embargo, solo 12 de ellos son seleccionados como los mejores, de donde saldrá el mejor gol del Mundial.
La primera anotación que presenta la FIFA la anotó el jugador Karim Alajbegovic de Bosnia y Herzegovina en el triunfo 3-1 sobre Catar. Este tanto ayudó a la única victoria balcánica en el torneo. El jugador de 18 años que forma parte del PSV Eindhoven es una de las promesas del fútbol bosnio.
Julián Álvarez es el nombre del jugador que anotó el segundo gol que sale en el vídeo. La “Araña” de Argentina apareció en la prórroga de cuartos de final contra Suiza. Este tanto a pase del Flaco José López destrabó el partido para la albiceleste.