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Falcao irá al Mundial y esta es la labor que cumpliría con la Selección Colombia

Mientras crecen las dudas sobre su futuro como jugador, Radamel Falcao García podría asumir un nuevo rol en la Selección Colombia, aportando su liderazgo en el Mundial.

  • En la imagen aparece Falcao cediéndole la cinta de capitán a James Rodríguez. FOTO GETTY
    En la imagen aparece Falcao cediéndole la cinta de capitán a James Rodríguez. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El futuro de Radamel Falcao García vuelve a estar en el centro de la conversación. Mientras crecen las dudas sobre su continuidad como jugador, en la Federación Colombiana de Fútbol ya se está gestando un plan alternativo para mantener vigente la influencia de uno de los máximos referentes del fútbol nacional.

Según versiones conocidas por este diario, la idea no pasa necesariamente por verlo en la cancha, sino por integrarlo en un rol estratégico dentro del grupo. Falcao podría convertirse en una figura clave desde lo humano y lo organizacional, actuando como un puente entre el cuerpo técnico y los jugadores, además de aportar su experiencia en momentos decisivos.

El cargo que se estaría evaluando es el de “presidente de delegación”, una posición que le permitiría acompañar de cerca a la Selección en concentraciones, viajes y competiciones. Su función no solo sería logística, sino también emocional: ejercer liderazgo, reforzar la unión del grupo y aportar su voz en aspectos relacionados con la planificación del equipo.

La idea recuerda lo ocurrido con Sergio Agüero durante el Mundial de Qatar 2022, cuando, pese a estar retirado, se convirtió en una pieza importante dentro del entorno de la selección argentina, acompañando al plantel y sumando desde lo anímico en la conquista del título.

Todo esto se da en un momento particular para Falcao, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una fractura en el rostro. Más allá de su estado físico, el debate sobre su rol en la Selección parece haber evolucionado: de ser protagonista en el campo a convertirse en un líder fuera de él.

Así, mientras su etapa como jugador parece acercarse a su cierre, su historia con la camiseta de Colombia podría tomar un nuevo rumbo. Uno en el que, sin necesidad de goles, seguiría siendo determinante.

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