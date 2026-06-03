Leonardo Huerta, la exfórmula vicepresidencial de Claudia López, adhiere a la campaña de Abelardo de la Espriella

Leonardo Huerta, quien integró la fórmula vicepresidencial de Claudia López en la pasada contienda electoral, anunció este miércoles 3 de junio su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La decisión fue comunicada a través de una declaración a medios y se produce en un contexto en el que Claudia López ha manifestado públicamente que no respaldaría a De la Espriella en una eventual segunda ronda electoral.

Siga leyendo: Paloma invitó a café a Oviedo, López y Fajardo: “Colombia está al borde del abismo”

Al explicar su determinación, Huerta señaló que su apoyo responde a coincidencias programáticas identificadas durante la campaña. “Vemos la oportunidad de abrir una nueva historia para Colombia, basada en el respeto a la Constitución y la ley”, afirmó.

También indicó que, aunque no conoce personalmente al candidato presidencial, sí tuvo la oportunidad de coincidir con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“Una persona que yo no conozco, nunca en la vida he visto a Abelardo y la Espriella en persona. La verdad, en los foros, en los debates y en los conversatorios, coincidí con José Manuel Restrepo y evidencié que es una persona humana, decente, que respeta las instituciones y que además tiene conocimiento profundo de los temas de Estado, que tiene muchas coincidencias con los anhelos de la nueva historia”, expresó Huerta.