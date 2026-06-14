Así fueron los cierres de campaña de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en Buga y Soledad

A una semana de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, este domingo, Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda realizaron sus últimos actos públicos de campaña. Mientras el candidato de derecha cerró su recorrido en Buga, Valle del Cauca, con un llamado a la unidad nacional, el candidato del Pacto Histórico llevó a cabo su último evento en Soledad, Atlántico, con un mensaje centrado en la continuidad de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Lea: Buga y Bogotá, las plazas donde Abelardo y Cepeda libran su último pulso

¿Cómo fue el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella?

El abogado cerró su campaña en Buga con un mensaje en el que aseguró que, de llegar a la Presidencia, gobernaría para todos los colombianos, incluso para quienes no respaldaron su candidatura en las urnas durante la primera vuelta. En su intervención, el candidato afirmó que elevó una oración al Señor de los Milagros de Buga y pidió “la sabiduría necesaria” para ser “el presidente de todos los colombianos y no solamente de aquellos que votaron por mí”.

Durante su discurso también lanzó cuestionamientos sobre los resultados electorales en algunas regiones del país y señaló presuntas irregularidades en varias zonas. Según afirmó, se han presentado “resultados electorales atípicos” en los que, según él, el “heredero del desgobierno y de las Farc” alcanza votaciones cercanas al 70% e incluso al 95% en algunos municipios. El candidato aseguró que estas situaciones se concentran especialmente en municipios como Mosquera, Roberto Payán, Tumaco, Timbiquí, Guapi y López de Micay, Taminango, Policarpa y Ricaurte. Además, acusó al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de presunta participación indebida en política y de ejercer presiones en el departamento. “No sea bandido, gobernador; no presione a la gente. Deje de presionar a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos”, afirmó De la Espriella, quien también se refirió a los grupos armados ilegales y aseguró que, desde el 7 de agosto, los declararía objetivo militar.

El penalista también denunció supuestas prácticas de intimidación por parte de grupos armados en Cauca y Nariño. Según afirmó, estos grupos estarían exigiendo a ciudadanos fotografiar el tarjetón con el rostro de Iván Cepeda marcado con el fin de utilizar esa imagen como “salvoconducto” en retenes ilegales. Esta no es la primera alarma sobre actos coercitivos en los territorios que se conocen en medio de la coyuntura electoral. Sobre esto, por ejemplo, están en medio de la discusión unas declaraciones del mayor general Erick Rodríguez Aparicio, quien se desempeñaba como subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares. Aunque no existe una explicación oficial sobre su salida, en sectores militares se relaciona la decisión que tomó al respecto el presidente Petro con unas declaraciones que Rodríguez entregó en mayo tras un consejo de seguridad en Meta. En ese momento, el general advirtió, sin mencionar nombres de candidatos, sobre evidencias de “carnetización” de habitantes en zonas rurales por parte de grupos armados ilegales, una práctica que, según explicó, buscaría ejercer control sobre la población en medio de disputas territoriales y del proceso electoral que escogerá al próximo jefe de Estado en Colombia. Le puede interesar: Abelardo de la Espriella lidera encuestas frente a Iván Cepeda en la segunda vuelta

¿Cómo fue el cierre de campaña de Iván Cepeda?

El candidato del continuismo cerró su campaña en el bulevar del barrio Los Robles, en Soledad, Atlántico. Ante cerca de 3.000 personas, Cepeda presentó su discurso como una “proclama por el pueblo colombiano” y llamó a sus seguidores a no dejarse llevar por el miedo, además de pedirles multiplicarse en los últimos días de campaña para alcanzar la victoria que, según dijo, se escapó en la primera vuelta.