x
person
Mi Colombiano
graphic_eq
Pódcast
play_arrow
Videos
photo_camera
Reportajes gráficos
account_circle
Suscríbete
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
jueves
0 y 2
0 y 2
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
miercoles
1 y 8
1 y 8
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
martes
5 y 7
5 y 7
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
domingo
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
sabado
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
lunes
6 y 9
6 y 9
search
account_circle
Mi Cuenta
person
Mi Colombiano
description
Periódico impreso
graphic_eq
Pódcast
play_arrow
Videos
photo_camera
Reportajes gráficos
settings
Preferencias
search
cancel
menu
close
diamond
SUSCRÍBETE
BENEFICIOS SUSCRIPTORES
person
INICIO DE SESIÓN
Secciones
Medellín
Antioquia
Colombia
Mundo
Economía
Deportes
Opinión
Cultura
Tendencias
Tecnología
Entretenimiento
Empleos
Explorar
Especiales
Crucigrama
Horoscopo
Videos
Reportajes gráficos
Blogs
Podcast
Clasificados
Generación
Periódico Impreso
Mesa Central
Marcas aliadas
Regístrate a nuestro newsletter
Nuestro Grupo
Qhubo
Propiedades
Club intelecto
call
Contacto
live_help
PQR
Suscríbete
2025-10-16 19:6:47
VELEZ
hace 14 minutos
bookmark
Guardar
Temas recomendados
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Nuestros portales
Las más leídas
Vuela alto, Spaceman: murió Ace Frehley, guitarrista original de la banda Kiss
hace 45 minutos
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Reconocido comediante Hassam fue hospitalizado de urgencia: esto es lo que sabe sobre su estado de salud
hace 3 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Árboles caídos siguen causando daños en Medellín; Alcaldía dice que ha talado 1.500 que estaban en riesgo
hace 47 minutos
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
¿Otra mentira? Quintero niega haber autorizado su inscripción por un partido a la consulta, pero antes dijo lo contrario
hace 2 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Alberto Peña, el biólogo colombiano que retrató la resiliencia del Catatumbo y ganó un premio internacional
hace 51 minutos
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Más recientes
Te recomendamos
¿Otra mentira? Quintero niega haber autorizado su inscripción por un partido a la consulta, pero antes dijo lo contrario
hace 2 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
¿Vienen brujas a Medellín? La polémica alrededor del Festival Popular de Brujería de Comfama
hace 4 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y a la Fundación San José por presunta falsedad en su título universitario
hace 5 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
¿Qué guardaba en la caja fuerte Greeicy Rendón que desató torturas y un escándalo judicial con su papá en casa por cárcel?
hace 8 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Utilidad para la vida
¿Por qué a los gatos les gustan las palmadas en la nalga?
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Escuela para Propietarios Felinos, el nuevo espacio de Envigado
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
El gato que fundó las bases de la literatura moderna japonesa
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Regístrate al
newsletter