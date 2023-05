“Siento que me estigmatizaron como la gamina de Medellín”: reapareció Yudy, la de La vendedora de rosas

—Fuerza, pasión, ganas de entregarle a toda la gente lo guerrera que soy, que los demás se den cuenta que aquí hay personas buenas que quieren progresar. Quiero que estos barrios sean reconocidos por el cine y no por la violencia. También me está inspirando la película en la que estoy trabajando, se llama El Sosiego, y es sobre mi historia de vida, la de mi mamá y cómo es vivir en los barrios.

Precisamente esa falta de amor y no saber qué hacer con la vida, estar perdida en el mundo, dice, la llevó a atravesar laberintos oscuros. Ir por caminos no tan buenos. A darse golpes. Bastantes golpes se tuvo que dar Marta para ser la mujer que es en la actualidad.

—Mi mamá fue ama de casa toda la vida, una mujer sin norte. La calle me hizo más fuerte. Cuando yo estaba en la película a ella la internaron en el Hospital Mental, fue un contraste que yo no entendía, no sabía afrontar, porque el barrio me obligaba a subsistir, yo decía pero por qué tantos golpes, pero no, Dios me estaba preparando para ser una mujer guerrera, entrona, sin miedos.

—¿Usted cómo llegó a la vida de Víctor Gaviria?

—Eso fue muy histórico porque yo salí de un problema muy grande de mi casa, feísimo, me senté a llorar en una esquina y llegó Mónica Rodríguez y me propuso que fuera a donde Víctor. Al principio yo no quería, pero ese día con platica me convencieron de que primero fuéramos amigos y luego que hiciera parte de la película. Sentí de inmediato una paternidad, era muy bonito, me daba consejos, sin él yo no habría podido afrontar la calle.

Cuando dice las memorables frases de Yudy en la película, se ríe. Las tiene frescas en la memoria. Recuerda la escena cuando va en un carro y dice “me dejo nada más tocar y dejarme mamar mamar las tetas. O: “Yo no me dejo pegar de mi mamá, ay yo estoy muy mamona para que me manden”. O la clásica: “Oe, oe, oe, fuck you men, gonorrea”. Las dice todas en medio de las carcajadas.

—¿Se ha vuelto a ver con las demás actrices de la película?

—Sí y ha sido un choque espectacular, porque es volver a mi infancia, llegar y saber que todavía están Leidy y La negra. Ver a Liliana (Claudia) me dio mucha emoción, ella fue con la que más pelié en la película y en la realidad, su vida no ha sido nada fácil. Sentí que hacen también parte de mi familia, son un espejo de vida y si no los hubiera tenido todo habría sido peor.