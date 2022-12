A veces el periodismo bien hecho es capaz de llevar contra las cuerdas a los poderosos y, de paso, cambiar el mundo.

Lo hizo a principio de los años setenta, cuando los informes de dos reporteros de The Washington Post —Bob Woodward y Carl Bernstein— pusieron en jaque al político más poderoso del mundo, el entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon. También lo hizo en 2017, cuando dos reporteras de The New York Times destaparon el escándalo protagonizado por el poderoso productor cinematográfico Harvey Weinstein.

Y no se trató de la denuncia de un caso aislado: el artículo de Megan Twohey y Jodi Kantor se convirtió en el origen del #MeToo, un movimiento social que ha puesto bajo la lupa las relaciones entre hombres y mujeres.

Precisamente, la película Al descubierto, de la directora Maria Schrader, narra el proceso que llevó a las revelaciones que las periodistas hicieron en el texto Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades, publicado el 5 de octubre de 2017. Schrader fue la cineasta responsable de otro título feminista, la serie Unorthodox, que relata la historia de una joven que huye del peso de la tradición conservadora judía.