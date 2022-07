Van cuatro meses desde que Will Smith le dio una golpiza en el rostro al comediante Chris Rock mientras presentaba la premiación de los Óscar 2022 por hacer una broma sobre el corte de cabello de su esposa Jada Pinkett. Este viernes 29 de julio el actor Smith publicó en su red social Instagram un video en el que se le ve avergonzado por lo sucedido aquel día, un acto de violencia presenciado por la audiencia internacional, volviéndose tendencia en las redes sociales y la industria del entretenimiento.

En el primer pronunciamiento que hace el actor (en el que se le ve el rostro apenado) Smith admite que se siente muy mal por lo que ocurrió.

“Me siento como una mierda. Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas”, apunta el actor en el video. También aclaró que su comportamiento fue inaceptable y que está dispuesto a conversar sobre lo que ocurrió, que fue un acto de violencia. Incluso, su esposa lo acusó de exagerado por reaccionar de esa manera.