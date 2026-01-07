x

Medellín está entre los destinos colombianos imperdibles de 2026

Así lo demuestra su inclusión —al lado de Cartagena y el río Magdalena— en varios rankings internacionales de viajes que proyectan las tendencias para el nuevo año.

    Medellín ha consolidado una oferta cultural y artística que convirtió barrios, festivales y espacios públicos en parte central de su atractivo turístico. FOTO Camilo Suárez
El Colombiano
07 de enero de 2026
bookmark

Cartagena, el río Magdalena y Medellín están hoy en el radar global del turismo tras procesos culturales, ambientales y urbanos que han transformado la manera en que el mundo mira a Colombia.

Así lo confirman varios rankings internacionales de viajes como Lonely Planet, Travel + Leisure, Condé Nast Traveller, National Geographic y Culture Trip, que proyectaron las tendencias para 2026 y que incluyeron a estos destinos entre los imperdibles del planeta, destacando su historia viva, su diversidad natural y su capacidad de reinvención.

Entérese de más: “Colombia vive un momento dorado en turismo”: Carmen Caballero, directora de ProColombia

Estos reconocimientos se enmarcan en la estrategia de promoción internacional liderada por ProColombia, en articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Por eso, para Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, este momento refleja un cambio de percepción profundo. “Estos reconocimientos confirman que Colombia hoy es un destino que inspira al viajero global por su autenticidad, su diversidad y su capacidad de transformar territorios a través del turismo. Cartagena, el río Magdalena y Medellín representan distintas formas de vivir el país, conectando historia, naturaleza, cultura y creatividad, siempre con un enfoque de desarrollo local”, dijo.

Medellín, una ciudad que convirtió la transformación en atractivo

En el ámbito urbano, Medellín fue uno de los destinos colombianos con mayor presencia en los rankings del nuevo año. Condé Nast Traveller la incluyó en su lista The Best Places to Go in 2026, resaltando su proceso de reinvención urbana, la infraestructura de movilidad y el dinamismo de su escena gastronómica. El medio destacó, además, el proyecto Wake, un complejo que integrará bienestar, ciencia y alta cocina con talento colombiano.

De igual forma National Geographic la seleccionó en su ranking The Best Places in the World to Travel to in 2026, poniendo el acento en su escena artística transformadora, pues bajo sus criterios espacios como la Comuna 13, el Festival de Arte Urbano, el Jardín Botánico y la Feria de las Flores fueron expresiones de una ciudad que convirtió el arte y la cultura en motores de cambio, junto al legado artístico de Fernando Botero.

A este reconocimiento se sumó Culture Trip, que la incluyó en su ranking The 100 Culture Trip’s Best of the Best for 2026, en la categoría Don’t worry. El medio destacó cómo Medellín ha superado estigmas del pasado para consolidarse como un destino vibrante, seguro y atractivo, con una escena cultural y de arte urbano reconocida a nivel internacional.

Cartagena y el río Magdalena: historia y agua en el radar global

En el Caribe, Cartagena fue incluida en el ranking The 25 Best Destinations in 2026 de Lonely Planet. El medio la destacó como un destino donde conviven una vibrante vida nocturna y una profunda riqueza histórica, poniendo el foco en su centro histórico amurallado, la arquitectura colonial bien preservada y la reconversión de antiguas mansiones en hoteles boutique, restaurantes y espacios culturales.

Por otro lado, el agua, eje histórico y geográfico del país, ocupa un lugar central en los rankings, por la mención del río Magdalena que hizo Travel + Leisure en su listado The 50 Best Places to Travel in 2026, dentro de la categoría Destinations for Moments on the Water. En él, se reconoció el inicio de una nueva etapa para el turismo fluvial en Colombia, impulsada por la operación de nuevos cruceros de AmaWaterways entre Cartagena y Barranquilla, que conectan a los viajeros con poblaciones de Mompox y Palenque, ecosistemas de alta biodiversidad y comunidades locales que reciben turismo de forma estructurada.

