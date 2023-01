“Sobresaliente”, “perfección”, “la mejor adaptación de un videojuego hecha jamás”, “momentos de tensión impecables”, y así se pueden seguir recopilando reacciones de críticos, fanáticos del videojuego y del público que apenas está llegando a esta serie, la nueva joya de HBO Max: The Last of Us.

Bella Ramsey y Anna Torv en sus papeles de Ellie y Tess en The Last of Us. FOTO Cortesía HBO

En este episodio (y alerta spoilers) aparecieron otros nuevos infectados, los chasqueadores, “fue un episodio para contener la respiración en esa escena en el museo para no llamar a los chasqueadores y eso es lo que uno siente en el videojuego”, relata Jaramillo.

Sitios especializados como areajugones.com calificaron el capítulo como “sobresaliente” y anotaron: “Un capítulo redondo al que no le puedo sacar ni un pero. Todo está a otro nivel, y The Last of Us se está convirtiendo en la mejor serie de zombies que jamás habrás visto”.

Los gamers saben lo que sigue en la historia y aún así están muy animados por los nuevos componentes que le dan peso a la narración. Los nuevos, que nunca han jugado The Last of Us, la aprecian como una verdadera joya audiovisual por sus efectos, credibilidad, actuación y un guion bien hecho. La crítica especializada le ha dado una calificación de 97% sobre 100% en sitios como Rotten Tomatoes y de 9,4 sobre 10 en Internet movied Databased.