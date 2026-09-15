Estas son las series que tiene que ver en 2026, según los Premios Emmy

Este lunes fue la ceremonia de los Premios Emmy 2026, los cuales reconocen lo mejor de la televisión estadounidense. Como ocurre cada año, tanto las nominaciones como los premiados funcionan para muchos como radar y hasta recomendación infalible de qué es lo próximo a lo que le deben dar “play” en sus plataformas de streaming favoritas. La edición número 78 de los galardones no fue la excepción a esta regla. En ese sentido, si uno se deja llevar por el número de estatuillas doradas que recibió cada producción, entonces la primera que debería incluir en la lista o comenzar a ver es El misterio de Widow’s Bay, la serie de Apple TV que fue la mayor ganadora de la noche. En contexto: Premios Emmy: conozca todas las series ganadoras a lo mejor de la televisión en 2026

El misterio de Widow’s Bay: La gran ganadora de los Emmy 2026

De 19 categorías en las que estaba compitiendo, esta producción ganó en 14, algunas de ellas las más relevantes, como Mejor serie de comedia, Mejor guion de comedia y Mejor dirección de comedia. Lo particular de El misterio de Widow’s Bay es la combinación que hace de este género con el terror: sigue la historia de una isla de Nueva Inglaterra muy lejana —tanto que son pocos los que se van y los que llegan—, cuyo alcalde se obsesiona con convertirla en un destino turístico.

El récord histórico de Matthew Rhys en la televisión

Sin embargo, sus habitantes tienen cientos de supersticiones, hasta el punto de pensar que Widow’s Bay está maldita y de comenzar a sabotear los planes de Tom Loftis. El alcalde es interpretado por Matthew Rhys, quien rompió un récord que nadie había alcanzado en los 78 años de historia de los Emmy: en la misma noche ganó el premio a Mejor Actor Principal de Comedia por este papel y también el de Mejor Actor Principal de Serie Limitada por su trabajo en La bestia en mí, la miniserie de Netflix en la que interpreta a un empresario de bienes raíces que supuestamente asesinó a su esposa. Entérese: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en septiembre 2026

The Pitt y DTF St. Louis: Los éxitos de HBO Max en la premiación

Otra de las más premiadas de la ceremonia fue The Pitt, la serie médica disponible en HBO Max que ya va en su segunda temporada. Este año recibió siete estatuillas, entre ellas las de Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Principal, que fue para Noah Wyle, quien también hace las veces de productor ejecutivo y que en 2025 ya había sido premiado por su interpretación del doctor Michael Robinavitch. Aunque en Estados Unidos el éxito de las series médicas ha sido notorio —solo por poner un ejemplo, vale la pena mencionar Grey’s Anatomy o ER, que también fue protagonizada por Wyle—, The Pitt sí propone un formato diferente al habitual: cada uno de los 15 episodios de sus dos temporadas muestra una hora del turno de los médicos y enfermeras de la sala de urgencias del Centro Médico de Trauma de Pittsburgh.

DTF St. Louis también está en esa misma plataforma de streaming. La miniserie, estrenada en marzo de este año, fue reconocida como la Mejor Serie Limitada y recibió seis premios más. En siete capítulos, esta producción sigue a un triángulo amoroso interpretado por David Harbour, Linda Cardellini y Jason Bateman, el cual experimenta el malestar de la mediana edad, lo que lleva a que uno de ellos termine muerto. Le podría interesar: Last Seen, la serie de Apple TV que sigue el drama de un padre en busca de su hija desaparecida

El histórico récord de Jean Smart con la comedia Hacks

Después de premios como estos, hay títulos que entran a la lista personal no por la cantidad de reconocimientos alcanzados, sino por los récords que supone su triunfo. Ese es el caso de Jean Smart, quien recibió el galardón a Mejor Actriz Principal de Comedia por interpretar a Deborah Vance en la serie Hacks. Esta producción estrenó su sexta y última temporada en abril de este año y lo notorio es que Smart ganó ese mismo premio, por interpretar al mismo personaje, durante cinco años consecutivos, lo que la convirtió en la primera mujer en ganar un Emmy de actuación por cada temporada de una serie de televisión. “Que se queden de pie solo los hombres. Las chicas pueden sentarse”, dijo la reconocida actriz cuando subió al escenario, en broma, pero muy en línea con su personaje, Deborah, una diva de la comedia que trata de mantenerse relevante y que, en ese camino, conoce a una joven escritora que acaba de ser funada por una publicación que hizo en redes sociales. Le puede interesar: Margarita Rosa de Francisco es la villana de Colisión, la nueva telenovela de HBO Max

A lo que hay que ver, habría que sumarle dos clásicos que fueron homenajeados durante la gala. Uno de ellos es Los Ángeles de Charlie, que está celebrando 50 años del estreno de la serie protagonizada por la fallecida Farrah Fawcett, Jaclyn Smith, Kate Jackson y Cheryl Ladd. Y el otro es Law & Order: Special Victims Unit, que desde su estreno en 1999 es protagonizado por Mariska Hargitay, quien interpreta a Olivia Benson en las 27 temporadas del reconocido show de televisión. La actriz, de 62 años, fue la presentadora de los Emmy y, sin duda alguna, el espacio lo aprovechó para recordar algunas de las producciones más importantes de los últimos años, como esa en la que ella es el personaje principal. Presentó un sketch de comedia con la participación especial de Taylor Swift y, aunque no es humorista, hizo reír a más de uno con el guion construido junto a los escritores de The Late Show with Stephen Colbert, programa que fue cancelado en mayo de este año tras estar 33 años al aire. Hargitay fue la primera mujer en 15 años en presentar la gala y también es la mujer mejor pagada de la televisión estadounidense por una serie que, al menos, uno debería ver un capítulo en la vida. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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