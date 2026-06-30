“Los latinos siempre sabemos contar buenas historias”: Sebastián Martínez vuelve a Rosario Tijeras

Si hay alguien familiarizado con el universo de Rosario Tijeras, el mítico personaje del escritor Jorge Franco que de los libros saltó hace varios años a las pantallas, es el actor Sebastián Martínez. En 2010, Sebastián interpretó a Emilio Echegaray en la telenovela colombiana que tuvo su inicio y su final claros, así como en el libro. En 2018 regresó para la serie, hecha en México con cerebro colombiano, producida por Sony Pictures Television, Inc. y que actualmente se puede ver por Netflix, ya en su quinta temporada. Sí, la historia se alargó, con el beneplácito de Franco y ahora Sebastián interpreta a Daniel Salgado “el Ángel”, un personaje nuevo que no estuvo en esa primera novela. EL COLOMBIANO conversó con Sebastián Martínez, a propósito del estreno de la quinta temporada de esta serie y de su regreso, ya que en la cuarta entrega no estuvo presente.

Lo vimos en esa primera versión para TV de Rosario Tijeras en Colombia y ahora volvió a una nueva, hecha en México. No es común que eso pase, ¿cómo lo tomó?

“Yo tenía la misma pregunta cuando fui la primera vez en el 2018: ¿cómo va a ser?, ¡qué raro!, pero es otra cosa, es otro personaje que nada que ver. Yo llegué a la segunda temporada, los personajes tomaron otro camino, entonces es un nuevo comienzo. No hubo nada raro”.

El libro lo conocemos muy bien en Colombia, tiene un final claro, pero extender una historia así requiere de un muy buen guion. ¿Cómo ha visto esta extensión?

“Muy bien, mira que las personas que han estado a cargo lo han hecho muy bien, tal cual como tú dices. Sony lo hizo muy bien, y para la segunda y la tercera temporada Jorge Franco estuvo ahí, Carlos Quintanilla (productor) también ha estado todo el tiempo y ha sido como la cabeza que que logró reunir todas las piezas muy bien. Carolina Leconte (VP de contenido para Netflix en México) también fue pieza fundamental siempre de Rosario Tijeras. La serie ha tenido unas personas muy brillantes desde que se comenzó esta versión mexicana, entonces todo ha confluido muy bien para que sea algo maravilloso y la vida ha puesto a las personas que son”.

Sebastián es la cuota colombiana en este elenco, notamos que no cambió el acento...

“Sí, en esta temporada lo puse un poquito más neutro, incluso más que en la tercera, cuando mi personaje estuvo en la cárcel”.

Sebastián Martínez en una de las escenas de la versión mexicana de Rosario Tijeras. FOTO Cortesía Sony Pictures Television, Inc.

Los actores colombianos siempre están en producciones de otros países y eso es importante...

“Claro, es como la vida, yo ahora estoy en Italia y hay latinos, hay marroquís, hay latinoamericanos, hay de todo. Y en Latinoamérica estamos todos por todos lados. Y claro, hay un común denominador, pero en México ves muchos colombianos, en Colombia ves muchos mexicanos y ahora, más que nunca, somos universales por las plataformas y Netflix ha hecho esto muy bien, ha entendido bien esa fórmula de que como llegamos a todos los países, pues hay que tener de cada ingrediente para darle sabor a esa sopa”.

¿Concretamente qué le aportamos los colombianos a todas las producciones de las que hacemos parte, además del talento?

“El colombiano es muy auténtico, muy particular. Es como decimos con mi esposa y con mi hijo, el colombiano es ‘muy personaje’, somos personajes. Tu vas a cualquier país y no ves unos personajes como los colombianos, somos muy particulares: dicharacheros, vivos, audaces. Personas que sacan el cuento por aquí, por allá, también con su cuota jodida del que tima y engaña, pero que en general es muy divertido, buena gente, cariñoso, eso marca diferencia”.

Su personaje, “el ángel”, maneja una dualidad particular: su deseo de venganza y su deseo de ayudar a los demás...

“Lo que hace que este personaje funcione muy bien es que en su base es un tipo muy malo que hace cosas muy malas, pero cree en el amor y le quiere dar la oportunidad al amor, y cree en la familia y en la lealtad. Esos valores son universales y eso es lo que este personaje ha conservado y en lo que sigue siendo fiel a él y a la audiencia”.

En esta versión mexicana, Rosario Tijeras es interpretada por Bárbara de Regil, ¿cómo ha sido su experiencia con ella?

“Trabajar con Bárbara ha sido de las cosas más lindas que me ha pasado mi carrera. Me la paso increíble, nos llevamos superbién, o sea, nos entendemos, pero es impresionante. Y en escena también pasa lo mismo: colaboramos, nos apoyamos, nos queremos mucho. Encontrar eso es superdifícil, pero yo he sido muy afortunado en general con mis compañeros de trabajo, sobre todo con mis compañeras. A Bárbara la adoro y nos queremos muchísimo y trabajamos muy rico”.

Las historias colombianas siempre han conquistado a la audiencia en América Latina. Con su experiencia, ¿seguimos creciendo, hay muchos retos ahora o cómo estamos hoy?

“Colombia siempre ha sido muy fuerte con las historias y creo que no vamos a dejar de serlo. Lo que sí veo es que son otros tiempos. Antes los escritores tenían más tiempo para crear una historia, se demoraban años y cuando era la televisión abierta pues salía una historia y tenías tiempo de desarrollarla. Hoy pues se consume mucho más, por eso siento que el reto es muy grande ahora. Puede leer: La reina del flow y el fenómeno en España: los han visto 120.000 personas en vivo Por eso creo que también funcionan las sagas y las temporadas, porque si lograste conseguir una buena historia, pues sácale el jugo lo más que puedas porque además es un milagro que suceda. Y en general hay mucho talento, también en México, a mí el cine mexicano me parece maravilloso. Las series mexicanas maravillosas. Los argentinos me chiflan. En general creo que los latinos siempre hemos sabido contar historias y seguirá siendo así”.

Sebastián está en varias series de Netflix, ya es una cara mucho más conocida por fuera, ¿lo reconoce más la gente?