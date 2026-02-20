x

Patrick Dempsey, Shonda Rhimes y más estrellas que lamentaron la muerte de Eric Dane

Tras su batalla contra la enfermedad de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) desde abril del año pasado, son varias las voces que han lamentado la muerte de este actor.

  • Eric Dane hizo parte de Grey’s Anatomy y Euphoria. Colegas y amigos lamentaron su fallecimiento. FOTO Getty
    Eric Dane hizo parte de Grey’s Anatomy y Euphoria. Colegas y amigos lamentaron su fallecimiento. FOTO Getty
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

Son varias las estrellas que compartieron set en alguna producción con el actor Eric Dane, quien falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años tras batallar durante varios meses contra la enfermedad de ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

Además de Grey’s Anatomy y Euphoria, también participó en otras producciones como Embrujadas, El Último Barco, Burlesque, Día de San Valentín y Marley y yo. Más adelante, se convirtió en un firme defensor de la concienciación sobre la ELA.

Estrellas de Grey’s Anatomy fueron las primeras en lamentar la muerte del actor, como Patrick Dempsey, con quien en la serie protagonizó una dupla de oro. Dempsey compartió en su cuenta de Instagram un video de la cuenta @iamalsorg, la organización con la que Dane venía trabajando para la visibilidad del ELA.

Le puede interesar: Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que tenía el actor Eric Dane

En Magic radio, en la mañana del viernes, manifestó su pesar: “Me costó mucho empezar esta mañana. Siempre me hacía reír, era muy gracioso, tenía un gran sentido del humor, siempre era un placer trabajar con él, siempre muy profesional, muy inteligente. Conecté con él al instante”, dijo.

Otra actriz que compartió con én el Grey’s Anatomy fue Kim Raver, quien en la serie interpretó a la doctora Teddy Altman: “Durante el rodaje, tenía un brillo especial en los ojos y, con una mirada traviesa, contaba con una sincronización cómica perfecta, ¡una línea de diálogo que te dejaba boquiabierto! Te echaremos de menos. Mis más sinceras condolencias para Rebecca y sus hijas. Las queremos”.

El actor James Pickens, el famoso doctor Richard Webber posteó en sus historias, en la cuenta de instagram @therealjamespickens una imagen del actor con el mensaje: “Descansa en paz”. Lo mismo hizo la actriz Sarah Drew, quien interpretó a la doctora April Kepner en @thesarahdrew.

Alyssa Milano, coprotagonista de Eric en la serie Charmed, compartió una conmovedora publicación en su honor. “No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda la perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo de las cosas. Le encantaba pillar a la gente desprevenida”, escribió junto a una foto de Eric, Rebecca y sus hijas y añadió: “Mi corazón está con las personas que tuvieron la suerte de ser su hogar”.

Para la actriz británica Melanie Liburd, quien compartió set con él en Bad Boys: rie or die, es una gran pérdida: “Fue un gran honor y un placer trabajar y pasar tiempo contigo. Mi más sentido pésame a tu familia y seres queridos. Descansa en paz, Eric”.

Martin Lawrence, protagonista de Bad Boys también detalló la tristeza que sentía con la noticia: “Mis condolencias a la familia de Eric Dane. Te aseguro que era un gran hermana, un gran profesional y siempre con esa presencia. ¡Con mucho cariño!”.

Shonda Rhimes, cabeza y creadora de Grey’s Anatomy, compartió un sentido mensaje en la cuenta de su productora Shondaland con un video y los mejores momentos del actor Eric Dane.

“Eric Dane fue un miembro muy querido de las familias de Shondaland y Grey’s Anatomy. Fue un actor verdaderamente talentoso, cuya interpretación del Dr. Mark Sloan dejó una huella imborrable en la serie y en el público mundial”.

Shonda firmó el mensaje en el que además quiso destacar el talento artístico, el espíritu, la amistad y la humanidad que compartió con “nosotros durante tantos años. Nuestros corazones están con su familia, sus seres queridos y todos los que se sintieron conmovidos por su trabajo”.

