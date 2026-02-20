Patrick Dempsey, Shonda Rhimes y más estrellas que lamentaron la muerte de Eric Dane

Son varias las estrellas que compartieron set en alguna producción con el actor Eric Dane, quien falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años tras batallar durante varios meses contra la enfermedad de ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

Además de Grey’s Anatomy y Euphoria, también participó en otras producciones como Embrujadas, El Último Barco, Burlesque, Día de San Valentín y Marley y yo. Más adelante, se convirtió en un firme defensor de la concienciación sobre la ELA.

Estrellas de Grey’s Anatomy fueron las primeras en lamentar la muerte del actor, como Patrick Dempsey, con quien en la serie protagonizó una dupla de oro. Dempsey compartió en su cuenta de Instagram un video de la cuenta @iamalsorg, la organización con la que Dane venía trabajando para la visibilidad del ELA.

En Magic radio, en la mañana del viernes, manifestó su pesar: “Me costó mucho empezar esta mañana. Siempre me hacía reír, era muy gracioso, tenía un gran sentido del humor, siempre era un placer trabajar con él, siempre muy profesional, muy inteligente. Conecté con él al instante”, dijo.

Otra actriz que compartió con én el Grey’s Anatomy fue Kim Raver, quien en la serie interpretó a la doctora Teddy Altman: “Durante el rodaje, tenía un brillo especial en los ojos y, con una mirada traviesa, contaba con una sincronización cómica perfecta, ¡una línea de diálogo que te dejaba boquiabierto! Te echaremos de menos. Mis más sinceras condolencias para Rebecca y sus hijas. Las queremos”.