Y estas son las películas y series para empezar 2020

El catálogo de la plataforma de Netflix incluye la segunda temporada de Sex Education, la tercera de Sabrina y el final de BoJack Horseman.

Estas son las fechas de estrenos de series y películas que llegan a las pantallas de Netflix Latinoamérica a partir de enero de 2020 (los lanzamientos están sujetos a cambios).

Algunas producciones son exclusivas de España u otros países de otro idioma. Las que aparecen en la siguiente lista son los anuncios oficiales de la compañía que se podrán ver en Colombia.

Series

The Circle (1 de enero)

Spinning out (1 de enero)

Mesías (1 de enero)

Drácula (1 de enero)

Go! Go! Cory Carson (1 de enero)

AJ and the Queen (10 de enero)

Jamtara: espera la llamada (10 de enero)

El asesino oculto: En la mente de Aaron Hernandez (15 de enero)

Grace and Frankie T6 (15 de enero)

Ares T1 (17 de enero)

Sex Education T2 (17 de enero)

Kipo y la era de los magnimales (21 de enero)

El mundo oculto de Sabrina T1 (24 de enero)

Next in fashion (29 de enero)

Diablero T2 (31 de enero)

BoJack Horseman T6 parte 2 (31 de enero)

Ragnarök (31 de enero)

Seguidores (27 de febrero)

La casa de papel T4 (3 de abril)

Sergio (7 de abril)

El vacío (12 de julio)

Los detectives de la casa del árbol (17 de julio)

Películas

A Fall from Grace (17 de enero)

To All the Boys: P.S. I Still Love You (22 de febrero)

Violet y Finch (28 de febrero)

