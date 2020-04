Netflix regala contenidos educativos gratis en YouTube

“Durante muchos años, Netflix ha permitido a los maestros proyectar documentales en sus aulas. Sin embargo, esto no es posible con las escuelas cerradas. Entonces, a pedido de ellos, hemos hecho una selección de nuestras funciones documentales y series disponibles en el canal de YouTube de Netflix en EE . UU”, afirma la compañía en un comunicado.

Netflix Inc anunció este viernes que publicó de forma gratuita en su canal de YouTube algunos documentales y series, incluyendo Our Planet y Explained, a pedido de los maestros.

Persiguiendo a Coral aprovecha la voluntad colectiva y la sabiduría de un publicista, un nerd de coral autoproclamado, diseñadores de cámaras de primer nivel y biólogos marinos de renombre mientras inventan la primera cámara de lapso de tiempo para registrar eventos de blanqueamiento a medida que ocurren. Desafortunadamente, el esfuerzo es todo menos simple, y el equipo lucha obstinadamente contra el mal funcionamiento técnico y la fuerza de la naturaleza en busca de su forro polar dorado: documentar la transformación indiscutible y trágica debajo de las olas. Con su fotografía deslumbrante, suspenso punzante y emoción sorprendente, Chasing Coral es una revelación dramática que no hará que el público permanezca inactivo por mucho tiempo.

Derribar la casa (película)

Cuatro mujeres excepcionales montan campañas populares contra poderosos titulares en Knock Down the House, una mirada galvánica e inspiradora a las elecciones de mitad de período de 2018 que inclinaron el equilibrio del poder. Cuando la tragedia golpeó a su familia en medio de la crisis financiera, Alexandria Ocasio-Cortez, nacida en el Bronx, tuvo que trabajar dos turnos como camarera para salvar su casa de la ejecución hipotecaria. Después de perder a un ser querido por una afección médica prevenible, Amy Vilela no sabía qué hacer con el enojo que sentía por el sistema de salud dañado de Estados Unidos. Cori Bush, una enfermera registrada y pastora, se sintió atraída por las calles cuando el tiroteo policial de un hombre negro desarmado llevó protestas y tanques a su barrio. La hija de un minero de carbón, Paula Jean Swearengin estaba harta de ver a sus amigos y familiares sufrir los efectos ambientales de la industria del carbón.