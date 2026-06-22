La casa del dragón estrenó su tercera temporada: esto fue lo que ocurrió en el primer capítulo

Este domingo, después de dos años de espera, los fanáticos por fin pudieron comenzar a ver la tercera temporada de La casa del dragón, la precuela de Juego de Tronos que tiene lugar 200 años antes de los sucesos ocurridos en la exitosa serie estrenada en 2011. En HBO Max ya está disponible el primero de los ocho capítulos que tendrá esta nueva entrega, la cual contará con episodios estrenados semanalmente en esta plataforma, cada domingo, a las 8:00 de la noche, hora de Colombia. Contexto: Vuelve “la novela de los domingos”: se estrena la tercera temporada de La casa del dragón Como ocurre con aquellas series de las que debemos esperar varios meses, e incluso años, para conocer cómo continúa la historia, lo primero que hay que hacer es recordar cómo quedó el tablero al final de la temporada anterior.

¿Qué pasó en la segunda temporada de La casa del dragón?

En el caso de La casa del dragón, la segunda temporada nos introdujo en las batallas y tácticas que cada uno de los hermanos Targaryen están llevando a cabo para poder quedarse con la corona. En el octavo y último episodio ocurrió la estrategia que dejó todo planeado para la “Danza de los Dragones”, la pelea por el Trono de Hierro entre los mismos Targaryen. Se trata del encuentro secreto entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, quienes se reunieron en Rocadragón para conversar sobre una forma pacífica para que la princesa pudiera tomarse Desembarco del Rey.

Las condiciones de Alicent eran poder abandonar la ciudad junto a Helaena y su nieta, mientras las exigencias de Rhaenyra consistían en que todos sus enemigos debían rendirse y arrodillarse ante ella, incluido el rey Aegon y su hermano Aemond. Por su parte, Aegon II quedó gravemente herido tras la batalla de Reposo del Grajo y huyó junto a Larys Strong para ponerse a salvo lejos de Desembarco del Rey. Mientras tanto, Aemond se mantenía invicto gracias a Vhagar, el dragón más grande y poderoso de Poniente. El episodio cerró con una extensa secuencia en la que todos los bandos se preparaban para el enfrentamiento decisivo. Los ejércitos avanzaban hacia la guerra, la Triarquía alistaba su flota, los nuevos jinetes de dragón de Rhaenyra se preparaban para la batalla y Rhaena finalmente encontraba al dragón conocido como Robaovejas.

Así fue el primer episodio de la tercera temporada de La casa del dragón

La nueva temporada inició inmediatamente después de la reunión secreta entre Rhaenyra y Alicent. Sin embargo, el consejo de la sucesora duda sobre la propuesta, ya que consideran que puede tratarse de una trampa. Por otro lado, Aegon II y Larys Strong van en camino a Essos para esconderse. Esto ocurrió mientras Alicent fue a Rocadragón a proponerle el pacto a Rhaenyra, así que ella no sabe que su hijo ha escapado al exilio. Ambos fueron capturados por guardias de Rhaenyra al enterarse que se trataba del monarca. La tensión aumenta en el primer capítulo cuando comienza a desarrollarse la Batalla del Gaznate, que es considerada como la antesala a la Danza de Dragones y que está muy bien detallada en el libro Sangre y Fuego de George R.R. Martin. Este conflicto se libró en mar abierto, donde se enfrentaron la Casa Velaryon –aliados a Rhaenyra– y la Triarquía, comandada por Sharako Lohar, quien solo desea vengarse del “Señor de las Mareas”.

Cuando Rhaenyra se entera de que la batalla estalló decide ir a pelear en su dragón, pero su hijo mayor, Jace, se lo impide y la encierra en su habitación. Él, junto a Lady Baela, deciden ir al rescate de las tropas en sus dragones, Vermax y Danzarina Lunar. La pelea termina siendo catastrófica para ambos bandos. Lohar y Colrys Velaryon se enfrentan a muerte: aunque el episodio no es claro al mostrar si este último falleció o no, la comandante de la Triarquía es asesinada por Alyn de Hull, hijo bastardo del lord. Mientras tanto, Alicent regresa a Desembarco del Rey, donde se entera que su hijo, Aemond, es ahora el rey tras la huida de su hermano Aegon. Por temor a que el trato con Rhaenyra no se lleve a cabo, ella le pide que se vaya a Harrenhal, a pesar de que no sabe lo que acaba de ocurrir en el Gaznate. Le puede interesar: ¡Para que no se enrede! Estos son los hijos de Rhaenyra y Alicent en House of the Dragon El capítulo también mostró algunas escenas sobre los otros movimientos que están realizando los aliados de Rhaenyra. Después de una batalla en tierra, Daemon se encuentra con el ejército de la Casa Stark, la cual le juró lealtad y se unió a la heredera. El final del episodio trajo consigo un acontecimiento que podría cambiar por completo el rumbo de la historia. Cuando acudieron a respaldar a las tropas de los Velaryon, Jace y Baela se encontraron con Robaovejas, el dragón que Rhaena halló al final de la segunda temporada y que logró montar, aunque este todavía no le obedece por completo. Debido a esto, Rhaena termina atacando involuntariamente a los barcos de su propia casa y, justo cuando Jace se dispone a atacar al dragón, reconoce que la jinete es ella. Sin embargo, Vermax, el dragón del hijo de Rhaenyra, es herido de muerte por la Triarquía y se hunde en el mar. Aunque Jace logra soltarse y nadar hasta la superficie, después es asesinado por una lluvia de flechas. La llamada “novela del domingo” ya comenzó. Esta temporada irá hasta agosto y se sabe que habrá una cuarta entrega. Continúe leyendo: David Harbour habló de los rumores de su mala relación con Millie Bobby Brown

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