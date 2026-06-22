La casa del dragón estrenó su tercera temporada: esto fue lo que ocurrió en el primer capítulo

Este domingo, después de dos años de espera, los fanáticos por fin pudieron comenzar a ver la tercera temporada de La casa del dragón, la precuela de Juego de Tronos que tiene lugar 200 años antes de los sucesos ocurridos en la exitosa serie estrenada en 2011.
En HBO Max ya está disponible el primero de los ocho capítulos que tendrá esta nueva entrega, la cual contará con episodios estrenados semanalmente en esta plataforma, cada domingo, a las 8:00 de la noche, hora de Colombia.
Contexto: Vuelve “la novela de los domingos”: se estrena la tercera temporada de La casa del dragón
Como ocurre con aquellas series de las que debemos esperar varios meses, e incluso años, para conocer cómo continúa la historia, lo primero que hay que hacer es recordar cómo quedó el tablero al final de la temporada anterior.