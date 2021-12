Esas joyas del cine y la TV que el algoritmo de su plataforma no le muestra

Un plan de fin de semana es sentarse frente a su plataforma favorita y buscar qué ver. Si sus palabras, tras navegar por las opciones, son ¡ya me vi todo!, ¡no hay nada nuevo!, ¡qué aburrición!, deténgase: no es usted, son las opciones que le entrega el algoritmo.

Los especialistas consultados aseguran que esta serie es una de las mejores que se han hecho y que no ha recibido aquí el reconocimiento que se merece. The Americans es un drama de 6 temporadas que terminó en 2018, una historia de espías como ninguna otra. Giri / Haji (Deber / Vergüenza)-Netflix

Se ve por Amazon Prime Video y como dice la crítica Paula Chaparro es una comedia feminista. Ambientada a finales de los 50, narra la vida de una ama de casa que se da cuenta de sus habilidades para pararse en un escenario y hacer reír al público. Samuel Castro añade que es la serie “más menospreciada por la crítica con los mejores diálogos que existen. Debería estar en el top de las personas que adoren los diálogos bien escritos”. La serie lleva tres temporadas y en febrero de 2022 estrenará la cuarta.

Otros títulos a tener en cuenta

De Amazon

- The Terror (serie de terror)

- The Good Night (película de comedia)

- In the badlands (serie de drama y aventura)

- The Expanse (serie de ciencia ficción)

- Invencible (serie de animación para adultos)

- Nueve Reinas (película argentina)

- Modern Love (serie dramática)

En Netflix

- Vientos de agua (serie hispano-argentina)

- The motive (serie documental israelí)

- Derry Girls (serie de comedia)

- Borgen (serie dramática danesa)

- Crazy Ex-Girlfriend (serie musical)

- The Keepers (serie documental)

- El chico que salvó la Navidad (película)

- El infiltrado del KKKlan (película dramática)

- Atypical (serie de comedia y drama)

En HBO Max

- Arde Madrid (serie dramática)

- Prófugos (serie dramática y de suspenso)

- 700 Sundays (serie de stand-up comedy)

- Euphoria (serie dramática)

- Scenes from a Marriage (miniserie dramática)

Disney+

· Get back (documental de The Beatles)

- Togo (película dramática)

Otras plataformas

· The Strain (Star+ - serie de drama y terror)

- Gangs Of London (Starzplay - serie dramática)

- Better Things (Star+ - serie de comedia dramática)

- The Great (Starzplay - serie de comedia dramática)

- The Father (Paramount+ - película dramática)