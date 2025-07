“Poder contar esta historia es lo más importante que haré en mi carrera”: Jason Momoa estrena El gran guerrero

“Creo que la responsabilidad de poder contar esta historia es lo más importante que haré en mi carrera, no solo por mi gente, sino por cómo nos involucramos en cada aspecto”. Y es que Momoa no solo la protagoniza, también hizo parte de la investigación para escribir el guion, la produce y además dirigió el último episodio.

“Agradezco esa intensa responsabilidad. En cuanto a la dirección, me sumerjo en ella. Me encanta. Me encanta estar detrás de la cámara, más que delante. Esta vez, estar frente a la cámara es mucho más desafiante porque hay muchas cosas sucediendo detrás. Pero dirigir el final me hizo sentir como en casa. Realmente me desenvuelvo en el caos”, nos dijo.

Pa’a Sibbertt, socio de Momoa, cree que es muy importante que aparezcan series así. Al preguntarle por qué es importante para el público de otras latitudes –especialmente en momentos como este–, conocer esta historia sobre Hawái explica que algo genial de la historia hawaiana es que cualquier problema que la sociedad enfrenta hoy es algo que ya hemos enfrentado en el pasado: “Es como una muestra de cómo lo manejamos correctamente y cómo no. Así que podemos analizar la experiencia y, como dices, influye en el presente. Pero no se equivoquen, a medida que construimos esta historia, se entrelaza con un montón de cosas que nos permiten tener estas conversaciones, este diálogo, desde cómo debería ser la evolución del turismo hasta qué sucede cuando las culturas interactúan, qué podemos aprender unos de otros, y cuáles son los obstáculos que debemos evitar para vivir en armonía, porque el mundo es más pequeño”.

Y hay algo que resaltan ambos y es que los pueblos indígenas tienen sistemas muy complejos, pero están preparados para vivir de forma simple y sostenible. “Podemos aprender estas lecciones a través del cine, pero la serie también es un punto de partida para este diálogo”, insistió Pa’a.