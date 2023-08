Vuelven Charlie y Nick con la nueva temporada de Heartstopper

Son hermanos competitivos y tenían un padre que no era muy cariñoso, que en realidad no estaba ahí para ellos. Miras eso y miras el trasfondo de su crianza. Eso fue muy importante para nosotros, encontrar la dinámica entre los personajes”.

“Definitivamente fue una sorpresa porque no creo que fuera algo que ninguno de nosotros veía venir. A todos nos encantó el programa y nos apasionó mucho, era algo que realmente queríamos hacer, pero no creo que fuera algo que alguna vez vimos alcanzar las alturas que ha alcanzado en términos de audiencia y cariño del público.

“Cuando audicioné por primera vez para Nick, hubo un momento en el que estaba en Zoom con Euros y Alice Oseman y Patrick Walters, nuestro productor y me preguntaron: ‘¿Puedes hablar francés? ¿Puedes jugar al rugby?’ Mi respuesta fue: ‘Me meto un poco, aquí y allá’. Pero, irónicamente, ese fue en realidad el punto en el que pensé que me querían para el papel porque en realidad estaban preguntando si podía hacer estas cosas. ¡Y aquí estamos! No había mucho francés para hablar en esta temporada, pero fue mucho para mí. Tuve un profesor de francés que era realmente encantador”.

¿Por qué crees que la primera temporada resonó tanto en el público?

“Creo que el secreto del éxito del programa, que ninguno de nosotros esperábamos, fue cuánto resuena Heartstopper con las generaciones mayores. Todos esperábamos que funcionara bien con nuestro grupo de edad, el público objetivo, pero no necesariamente con personas queer mayores que no tenían Heartstopper cuando estaban creciendo”.

¿Sintió presión al comenzar la segunda temporada después del increíble éxito de la primera?

“Sí, definitivamente fue diferente entrar en la segunda temporada. Con la primera temporada no teníamos idea de lo que estábamos haciendo porque para la mayoría de nosotros era nuestro primer trabajo y no había presión, porque no había expectativas. Al comenzar la segunda temporada había mucha presión y expectativas de estar a la altura de la primera, pero creo que todos nos llevamos tan bien como grupo, como elenco, que no importó.

Estamos en esta burbuja, creando esta pieza de televisión, así que creo que todos nos hemos vuelto muy buenos en no pensar en la enormidad de la escala del programa, de lo que eso realmente significa. Porque si haces eso, tu cerebro entrará en combustión. Todos somos muy buenos para no pensar en eso.

Como actor, solo tienes que hacer lo mejor que puedas con el personaje y eso es todo lo que puedes hacer. Siempre vas a decepcionar a algunas personas, así que solo tienes que hacer lo mejor que puedas”.