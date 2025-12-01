¿No sabe qué ver? Estas son las series y películas que llegan a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en diciembre

A diferencia de otros meses del año, diciembre tiene la ventaja de que muchos, gracias a las vacaciones, pueden disfrutar de una serie o una película sin preocuparse por el colegio, la universidad o el trabajo. Si bien en esta temporada las producciones más destacadas suelen ser las navideñas, también hay estrenos pensados para todos los gustos y edades.
Tal vez el lanzamiento más esperado de este mes –y de todo el año– es el de los episodios finales de Stranger Things, que el 31 de diciembre llegará a su fin después de haber hecho historia en la televisión desde su estreno en julio de 2016.
Conozca las otras series, películas y documentales que podrá ver este mes en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV: