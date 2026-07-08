Emmy 2026: esta es la lista completa de nominados a lo mejor de la televisión

The Pitt, el drama médico de HBO Max, encabeza las nominaciones a los premios Emmy 2026 con 25. Hacks, Widow’s Bay y Pluribus son las otras series más destacadas que competirán en la edición número 78 de uno de los galardones más importantes de Hollywood.

Además, este año, Colombia tendrá representación en la ceremonia. El actor bogotano Carlos Manuel Vesga está nominado en la categoría de Mejor actor de reparto en serie dramática por interpretar a Manousos Oviedo en Pluribus, la serie de Apple TV creada por Vince Gilligan y que acumula 18 menciones.

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