Si es un fiel televidente de House of the Dragon seguro quedó en shock al ver el final del más reciente episodio, el octavo, llamado "El señor de las mareas". Pero antes de detallar esos sucesos hay que hacer algunas aclaraciones. Lo primero es tener en cuenta que George R. R. Martin, el escritor del libro Fuego y Sangre, en el que se basa la serie, está muy atento a lo que sale en el programa, que esta temporada tendrá 10 episodios (terminará el próximo 23 de octubre) y se ha mostrado muy feliz con lo que hicieron los escritores. De igual manera que Ryan J. Condal, showrunner de la serie (creador, escritor y productor) y Miguel Sapochnik, director y escritor también, trabajaron muy de la mano con Martin, para que la historia en televisión tuviera un sentido. El mismo Martin explicó —al inicio de la serie— que House of the Dragon era la historia de seres humanos muy defectuosos, "capaces de hacer cosas buenas, de hacer cosas monstruosas, capaces de coraje, de cobardía. Estos son el tipo de personajes que más me gustan". Y eso se ha visto en los ocho capítulos que se han presentado hasta ahora.

También hay que aclarar que la historia de House of the dragon no comienza exactamente en la primera página del libro Fuego y Sangre, más bien, lo dijo el mismo Martin, se sitúa en el año 101 d.C. (después de la conquista de Aegon) cuando el rey Jaehaerys I resolvió convocar un Gran Consejo para escoger al próximo heredero entre Rhaenys y Viserys, y eso está en el capítulo 13 del libro (que tiene 24 capítulos en total). Las primeras 350 páginas del libro (que tiene cerca de 800) hablan de los Targaryen incluso doce años antes de la maldición de Valyria (114 a.C.) y son historias que no se vieron en la serie. También es interesante contar que el libro Fuego y Sangre es una especie de crónica narrada por el gran maestre Rucinter y Champiñón, un personaje que no se ve en la serie, sobre todos los hechos de Los Targaryen recopilados por años. Y ¡alerta spoiler! porque ahora vienen datos de la trama que se ha visto en la producción de HBO y la comparación con los libros para que sepa que sí quedó y que no en la historia de Westeros. La primera confusión, la del capítulo ocho El final de este episodio, presentado este domingo 9 de octubre, terminó con un delirio del rey Viserys Targaryen en su lecho de muerte en el que este le habla a Alicent (su esposa) sobre la profecía de la "Canción de hielo y fuego" que le mencionó a su hija Rhaenyra en los primeros capítulos, esa que vio Aegon "El Conquistador" en un sueño: "De mi sangre viene el príncipe que fue prometido y suya será la canción de Hielo y Fuego". Al llamarse Aegon también el primer hijo de Alicent, ella entendió (como se vio en el adelanto) que el rey le había pedido que Aegon fuera rey, es decir que se rebelara contra Rhaenyra y comenzara la pelea por el Trono de hierro. Algunos seguidores de la serie se preguntaron en redes sociales si esa rebelión de Aegon contra Rhaenyra se iba a dar por ese malentendido y en la serie, sí, pero en los libros ni siquiera se menciona.

En los libros Viserys no habla con Alicent antes de morir. Viserys murió tras la visita de su nieta, la princesa Helaena quien llevó a sus tres hijos a verlo. Allí les repitió historias de Jaehaerys que voló su dragón al norte del Muro para derrotar a una inmensa hora de salvajes y gigantes, pero les pidió salir porque sentía ansiedad y presión en el pecho. Dice el libro que Viserys, señor de los Siete Reinos y Protector del Reino, cerró los ojos, se durmió y jamás despertó. Tenía 52 años y reinó durante 26 en Westeros. Algo también muy distinto en la serie porque la vejez y el deterioro de Viserys es evidente. Otra cosa que hay que aclara con este punto es que esa profecía que Viserys le cuenta a Rhaenyra, sobre ese sueño que tuvo Aegon "El Conquistador" no se relata en este libro, se conoce desde Game of Thrones, y esa fue una de las primeras licencias y guiños con la serie original que se tomaron Sapochnik y Condal. "Sentimos que esa era una buena manera de vincular las dos series juntas, esa idea de que Aegon creía en la Canción de Hielo y Fuego y creía en esta profecía que uniría al reino contra el frío y la oscuridad provenientes del Norte, e imbuyó su secreto en el acero de la daga Valyria", dijo Condal en los videos de la serie. Sapochnik añadió que era la forma de agregar peso a la idea de que Rhaenyra se convertiría en reina en lugar de querer hacerlo por ambición, "se le confió la responsabilidad de unir a todos para luchar en contra de los Caminantes Blancos (que se vieron en Game of Thrones) que, de hecho, sabíamos que no se presentaría hasta dentro de 170 años". Una amistad en el libro que no se vio en la serie En las páginas de Fuego y Sangre se detalla una amistad que no se vio en House of the dragon, la de Rhaenyra y Laena. Dice en el texto que se visitaban frecuentemente, volaban juntas en sus dragones e incluso el compromiso entre sus hijos Jacaerys y Lucerys y Baela y Rhaena (que se vio en este episodio ocho) se dio con Laena presente y con la bendición del rey Viserys.

La muerte de Laena tampoco fue como en la serie a manos de su dragón Vhagar. En los libros el hijo que esperaba nació, pero deforme y murió a la hora de haber nacido. Ella quedó muy débil y con fiebres, pasó tres días de delirios y murió. Lo que escribió George R.R. Martin es que ella quería volar con Vhagar por última vez, pero "Le fallaron fuerzas en los escalones de lo torre, se desplomó y murió". La esposa de Daemon

En los libros la muerte Lady Rhea Royce, esposa de Daemon, se detalla como que se cayó del caballo mientras practicaba la cetrería (criar, domesticar, enseñar y curar a los halcones) y se fracturó el cráneo con una piedra, además pasó nueve días "encamada" hasta que se sintió con fuerzas para levantarse, se desplomó al instante y falleció una hora después. Que la haya matado o no Daemon no aparece en esa parte del libro. Rhaenyra, una princesa diferente

En los libros Rhaenyra presenta cambios físicos que no se ven en la serie, como que ganó peso en sus embarazos y no lo perdió del todo, "cuando nació su hijo menor ya estaba gruesa de cintura y la beldad de su juventud era un recuerdo que se desvanecía". Otros datos El parto de Aemma tampoco pasó en el libro como se vio en la serie. En el texto Viserys no tuvo que tomar ninguna decisión de salvarla a ella o al bebé, porque ella murió en el parto y el hijo solo sobrevivió un día. Lo que sí Hay varios hechos que tal y como se vieron en la serie están descritos en el libro: 1. Que Viserys nombrara a Rhaenyra su heredera. 2. Que Daemon se haya ido furioso a Rocadragón con su querida Mysaria y se haya robado un huevo de dragón. 3. Laenor como gay y que viviera su doble vida con el apoyo de Rhaenyra. 4. Que hayan propuesto que Laena Velaryon se casara con Viserys. 5. Que Criston Cole pasara de amar a Rhaenyra a convertirse en su más acérrimo enemigo. 6. La frase de Alicent a Laenor: "sigue intentándolo, más tarde o temprano tendrás uno que se parezca a ti". 7. La guerra que libraron Daemon y Corlys en los peldaños de piedra y que haya sido Daemon quien hubiera matado a Craghar Drahar, el benefactor de los cangrejos. Y la ñapa

