En mi caso, yo escogí mi tesis para estar trabajando viendo este tipo de animales y su entorno, y uno toma fotos, cuenta algunas historias a la familia y a los amigos, pero ya, se queda entre los investigadores, quienes están estudiando y tus personas cercanas, por lo que una serie de este nivel era la oportunidad de compartir con muchísima gente lo que he visto en campo durante todos mis años de trabajo”.

Cada capítulo es un mundo miniatura, ¿Cuál le correspondió a usted?

“Welcome to the jungle es el nombre del capítulo, y lo maravilloso de la narración de cada episodio, es que el espectador se encontrará con personajes (bichos), que son una especie de héroes que siempre están enfrentándose a los problemas de sobrevivir en la selva, lo que permite meterse en una especie de película para entender cómo es la vida de un bicho en el bosque, porque es realmente complejísima.

Uno viendo documentales se siente demasiado cómodo en un sillón con palomitas de maíz viendo en una pantalla a los animales intentando sobrevivir, pero la serie te permite estar mucho más dentro de este mundo miniatura y poder entender de manera mucho más clara la diferencia entre la vida humana y la de los insectos. Quizás esto ayude para que la gente pueda tener otro tipo de relación con los bichos”.

¿Cambió de área de trabajo?

Yo he evolucionado con mis gustos e inquietudes, porque empecé especializándome en entomología, en especial en las abejas, pero después, cuando vi las amenazas que sufren estos ecosistemas, hice una maestría en conservación de biodiversidad y ahora un doctorado en sostenibilidad con comunidades indígenas.

He ido migrando en mis intereses dándome cuenta que quizás la prioridad sea trabajar con el ser humano, con poblaciones que históricamente han sido atacadas o ignoradas, y también el poder trabajar con la gente que está conectada con la biodiversidad.

Pero trabajar con insectos ha sido increíble, las abejas euglosinas abrieron mi mente, parecen transformes brillantes metálicos que seducen a las hembras con perfumes, por lo que es casi imposible que a uno no le terminen gustando estas abejas.

En medio de conocerlas e investigarlas, entendí mejor las amenazas que sufren ese tipo de ecosistema, por lo que hice ese cambio hacia la conservación, lo que me llama ahora la atención hacer”.