Llegó la sexta temporada de Black Mirror, ¿cada vez más cerca de la realidad?

“Esta temporada se vuelve más rara. Hay episodios que me intriga ver cómo reacciona la audiencia, porque hemos hecho cosas que nunca antes y también creo que los cinco episodios tienen algunos de los finales más fuertes de la historia de la serie”, expresó Brooker.

Black Mirror, la serie creada por el escritor inglés Charlie Brooker, lleva más de una década en la televisión. Primero se transmitió en la cadena británica Channel 4 desde el 2011 hasta 2016 que fue trasladada a Netflix. Este 15 de junio, después de cuatro años sin tener una entrega, estrenó su sexta temporada con cinco capítulos cargados de historias crudas, que según el mismo creador, no se han visto antes.

Esto ya no es ficción. Son desarrollos tecnológicos que se van perfeccionando. “Estas tecnologías que propone la serie ya existen. A pesar de que la serie las plantea en escenarios extremos, ya todas son palpables y realizables. Por ejemplo, las personas pueden acceder a simuladores virtuales por medio de visores o gafas, pero todavía no se puede acceder por medio de un chip. Los programadores pueden crear todo tipo de simulaciones”, explicó Samuel Acosta Ortiz, docente del pregrado en Diseño Interactivo de la Universidad Eafit.

En tan solo cuatro años la tecnología ha avanzado aceleradamente, según los expertos consultados. Están en auge términos que antes no eran tan conocidos como ahora pero a los que ya se les hacía alusión en la serie como el metaverso, la inteligencia artificial con ChatGPT , los autos que conducen solos, robots, mensajería instantánea inteligente y hasta implantes cerebrales para mejorar las habilidades de los seres humanos.

La serie trae de vuelta los mundos distópicos y oscuros, donde la tecnología es la protagonista y la encargada de imponer el relacionamiento de la sociedad, un grupo o incluso una sola persona con las máquinas y los avances tecnológicos. Propone escenarios, que aunque en 2011 eran descabellados, ya hoy no lo son.

Para Óscar Sánchez, docente de la Facultad de Ingeniería en Entretenimiento Digital de la UPB, Black Mirror propone realidades alternas que podrían llegar en caso de que estas tecnologías avancen tanto que se materialicen y de alguna manera, se salgan de control.

También, aborda la importancia y el uso de las interfaces hombre-máquina: “Uno de los mayores intereses actuales que se muestran también en la serie son los sensores incorporados en el cuerpo de las personas. Los dispositivos digitales en el futuro podrán llevarse con nosotros en todo momento, algo similar a lo que ya hacemos con el celular, lo cargamos en nuestros bolsillos a todas partes”.

El tercer capítulo de la temporada uno, The entire history of you, propone una realidad donde las personas tienen acceso a un implante de memoria, que graba todo lo que hacen, ven y escuchan y así pueden repasar todos los recuerdos de su vida.

Aunque en el mundo real la tecnología no tiene estos alcances, ya hay algunos implantes que ayudan a ciertas personas a lograr lo que antes era imposible como devolverles la movilidad tras un accidente en el que quedaron parapléjicos o traer de nuevo la visión a una persona que no podía hacerlo.

Y así, sucede con muchos capítulos: son la representación de que la tecnología no tiene límites. La serie ha propuesto historias de personas que viven de la popularidad en sus redes sociales, soldados con implantes que no les permiten darse cuenta de a quién están asesinando verdaderamente, videojuegos de inmersión y mundos virtuales como San Junípero (temporada tres, episodio cuatro) un lugar donde descargan la conciencia de las personas que fallecieron para crear una nueva vida virtual.

Hacia allá se dirige la sociedad pero la rapidez con la que se desarrollan estos mecanismos y la lenta respuesta de los gobiernos en cuanto a reglamentación, preocupa a los expertos. Se está saliendo de las manos.

Un ritmo acelerado

Si en tan solo cuatro años se han hecho populares términos como el metaverso y la inteligencia artificial es probable que la tecnología continúe expandiéndose. Ese ritmo acelerado no es igual a la respuesta cultural de las sociedades a causa de la desigualdad en cuanto a educación, economía, barreras generacionales. ¿Cómo vamos a controlar todas estas nuevas maneras de relacionarnos?

“Técnicamente ya hay un montón de posibilidades que se pueden lograr con la tecnología, sin embargo, además de que son costosas —por ejemplo las gafas tienen precios que oscilan alrededor de los dos millones de pesos— no todas las personas se sienten cómodas con ellas. Hay un asunto ergonómico, pero también cultural. Es un proceso evidentemente más lento”, agregó Oscar Sánchez.

Los especialistas apuntan a que las preocupaciones sobre estos avances tecnológicos se centran en los riesgos y la reglamentación que hasta ahora ha sido poca, más en los países latinoamericanos, según Paola Hincapié, directora de contenidos de Agencia El Grifo.

En Netflix ya están disponibles los nuevos capítulos y, aunque es una producción nueva, los expertos consideran que deben tratar asuntos como los riesgos que atraviesan algunos modelos de negocio y empleos que podrían desaparecer y seguir explorando cómo la tecnología puede usarse a favor de la humanidad.