Lo que hizo por amor, un Piqué celoso y hasta los problemas con Guardiola: la confesiones de Shakira

La idea de Shakira era hablar, lo que pasó en la sala de los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) fue que habló, sin parar, “durante 80 minutos”. Así lo reseñó el diario El País de España quien tuvo acceso a la comparecencia de la barranquillera en la que trató de demostrar que hasta 2015 no vivió de manera estable en España y no podía ser tratada como residente fiscal. La declaración de Shakira está fechada el 6 de junio de 2019. La investiga Hacienda por un supuesto fraude de 14,5 millones. De ese momento para acá, la vida de la barranquillera ha dado un vuelco total: se acabó su relación con Gerard Piqué, se fue de Barcelona a Miami con sus hijos, su padre ha estado muy enfermo, ha sacado verdaderos éxitos por cuenta de la tusa y se le viene relacionando afectivamente con el piloto de Formula 1 Lewis Hamilton. El proceso penal continúa y el juicio, como tal, comenzará en noviembre de este año. En las declaraciones —en las que no permitió preguntas de la Fiscalía, solo de su abogado— hay frases contundentes que hablan de su relación con Piqué, de las “locuras” que hizo por amor, de sus propiedades, de su maternidad y hasta de la relación de su expareja con quien fuera su entrenador en Barcelona, Pep Guardiola, reciente campeón de la Champios League con el Manchester City. ¿Qué dijo? 1. “La estaba rompiendo a nivel mundial, vivía en un avión más que cualquier piloto (...) Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera”.

En esta parte Shakira trata de explicar que no tenía su residencia en España como dice Hacienda y que mucho menos pasó, desde 2011, en ese país más de la mitad del año. Según Shakira, ella no hizo más que trabajar y viajar y que solo la unía a España una “incipiente” relación con Piqué.

2. “No iba a Bahamas para apaciguar los celos de Gerard”. Shakira nombró este país, en el que encontró paz y privacidad “que no encontraba en otro lugar” como lugar clave, además de Colombia y Estados Unidos. Admitió que “desafortunadamente”, no vivió en Bahamas durante el periodo bajo sospecha (2011 a 2014) y dijo que no estuvo allí por dos razones: su carrera y Piqué. “Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex (Antonio de la Rúa) (...) Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”. 3. “Nuestra relación era turbulenta, como un Dragon Khan (montaña rusa (...) Le pedí al piloto del avión que aterrizara en Barcelona para darle un beso a Gerard” No fue un inicio de relación color de rosa según lo que dijo Shakira en la declaración a causa de los compromisos profesionales de ambos, había poco tiempo para verse y, según ella, muchas ganas. “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia (Tributaria) me lo habrá computado como un día en España” 4. “Era un loquito en esa época” (sobre Piqué) “En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. (Él) tiene 23 años, 10 años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy... Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”. Una parte en la que evidencia que al inicio solo eran visitas y nada de cambios drásticos. “No hice ningún sacrificio por él en ese momento, yo no sabía qué quería este chico conmigo, de pronto quería pasarla bien y no era a largo plazo”.