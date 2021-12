La colombiana Shakira hará parte de un nuevo programa de competencias de baile, emitido por la cadena estadounidense NBC, llamado Dancing with Myself, el cual promete ser un derroche de talento.

Aunque se desconoce la fecha del estreno de la producción y más detalles del formato, medios internacionales como Deadline dicen que se podría tratar de un grupo de bailarines que cada semana competirán en una serie de desafíos de baile diseñados por expertos, entre los que está la barranquillera.

La encargada de confirmar su participación fue la misma Shakira, quien lo hizo a través de un video que compartió en sus redes sociales.

“Hola, chicos, estoy muy emocionada por anunciarles mi nuevo show Dancing with Myself que se verá por NBC. Es todo lo que les encanta de los desafíos de baile, pero ahora en una competencia. Quiero llegar demasiado lejos, no puedo esperar a que lo vean”, expresó.