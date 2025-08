Sean “Diddy” Combs seguirá tras las rejas: juez no le concedió libertad bajo fianza

Lea: Donald Trump evalúa darle el indulto a Diddy tras la condena que recibió: “Lo estoy considerando”

Combs recibió el veredicto de su caso el mes pasado, cuando fue declarado culpable de dos de los cinco cargos en su contra. El jurado determinó que el productor era responsable de los delitos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución, mientras que no se encontraron pruebas suficientes para condenarlo por conspiración para cometer crimen organizado, delito que podría haberle costado una pena de cadena perpetua.

La solicitud realizada por su equipo legal para salir bajo fianza fue negada porque el juez aseguró que “Diddy” no ha demostrado que no tiene riesgo de fugarse o que no es una amenaza para la sociedad. Subramanian señaló que los argumentos dados por Combs para la libertad “podrían tener peso en un caso que no involucrara evidencia de violencia, coerción o subyugación en relación con los actos de prostitución en cuestión, pero el expediente aquí contiene evidencia de los tres”.

Eso quiere decir que el artista deberá continuar tras las rejas hasta que el juez dicte la sentencia, audiencia que está programado para octubre. Su pena podría llegar a ser hasta de 20 años en prisión.