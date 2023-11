Tras un sondeo realizado el 1 de noviembre a las 8:00 a.m. por medio de la web de las aerolíneas y seleccionando el día 2 de noviembre como ejemplo para viajar, el precio de un vuelo desde Bogotá oscila entre $650.000 y $950.000 en Latam Airlines con 10 vuelos disponibles, mientras que, en Avianca, el rango está entre $470.000 y $730.000, teniendo 14 vuelos ese día.

Estos precios están sujetos al horario y tamaño de equipaje que se necesite, además de que este tipo de vuelo es solo de ida, pues los de vuelta para el 7 de noviembre pueden estar hasta en $890.000, dependiendo de la aerolínea y el equipaje.

Si se recurren a plataformas con un precio más asequible, como Wingo, los vuelos del 2, 3 y 4 de noviembre están “sold out”. Pese a ello, el precio para el 1 de noviembre comienza desde $553.000, y para el 5 de noviembre desde $372.000.

Al igual que ocurre con Wingo, Satena también tiene agotados todos los pasajes hasta el 5 de noviembre, día en que el precio oscila entre $370.000 y $567.000.

No obstante, hay otras formas de ir a Medellín, como en buses intermunicipales. Realizando de nuevo el sondeo el 1 de noviembre a las 8:00 a.m. y seleccionando el mismo día (2 de noviembre) desde Bogotá, la empresa Rápido Ochoa ofrece un precio de $150.000 solo de ida. Otras empresas, como Rápido Tolima o Flota Magdalena, no disponen de pasajes disponibles hasta el 5 de noviembre, siendo su precio de $120.000 y $105.000, respectivamente.

A pesar de que el pasaje del autobús tiene un precio menor que el del avión, el trayecto del primero dura entre 10 y 11 horas, mientras que el del avión es tan solo un poco más de una hora.