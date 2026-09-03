Rosita Bouchot, la recordada Paty de ‘El Chavo del 8’, preocupa a sus seguidores por su salud

La actriz mexicana Rosita Bouchot, reconocida por su participación en la popular serie ‘El Chavo del 8’, preocupó a sus seguidores después de revelar que se encontraba hospitalizada y que debía someterse a una intervención quirúrgica. La artista, cuyo nombre completo es Rosa Esther Gómez Bouchot, compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con una bata hospitalaria y canalizada. Aunque no entregó detalles sobre la enfermedad o condición médica que llevó a su hospitalización, aseguró que se encontraba bien y pidió acompañamiento a sus seguidores. “Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas sus bendiciones son bienvenidas”, escribió la actriz junto a la imagen. Posteriormente, Bouchot informó que la cirugía estaba programada para las 2:30 de la tarde y pidió a sus seguidores que la acompañaran con pensamientos positivos y oraciones.

“Hoy me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones, se los voy a agradecer”, expresó. Conozca: La pasión por Chespirito sigue vigente a 11 años de su muerte Sus publicaciones generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores y admiradores, quienes le desearon una pronta recuperación y destacaron su trayectoria artística. Entre los comentarios se repitieron mensajes de ánimo, fuerza y buenos deseos para la intervención. Rosita Bouchot nació el 30 de agosto de 1951 en Ciudad de México y comenzó su carrera cinematográfica en 1972. Tres años después llegó una de sus participaciones más recordadas: en 1975 interpretó a Paty, uno de los personajes femeninos que aparecieron en ‘El Chavo del 8’.

Además de su participación en la producción creada por Roberto Gómez Bolaños, la actriz también hizo parte de ‘El Chapulín Colorado’ y de otras producciones de la televisión mexicana, entre ellas ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Esta historia me suena’ y ‘Como dice el dicho’. Su trayectoria también incluye participaciones en películas y producciones como ‘Un castillo de amor’, ‘La otra yo’, ‘Las dos caras del diablo’, ‘Chantaje al desnudo’, ‘Tres huasnacos’ y ‘Un asesino anda suelto’.

En marzo de 2024, Bouchot recibió un doctorado honoris causa por su contribución a la cultura social de México. Entérese: Así comenzó el romance entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza, mientras él estaba casado y ella comprometida Por ahora, la actriz no ha informado públicamente cuál fue la razón de su hospitalización ni ha entregado detalles sobre el resultado de la cirugía.

Las Patys en ‘El Chavo del 8’

Aunque Rosita Bouchot es una de las actrices más recordadas por interpretar a Paty, no fue la única artista que dio vida al personaje en ‘El Chavo del 8’. En total, cuatro actrices interpretaron a la joven vecina en diferentes etapas de la serie: Paty Juárez fue la primera, seguida por Bouchot en 1975. Posteriormente, Ana Lilian de la Macorra asumió el papel entre 1978 y 1979, convirtiéndose para muchos seguidores en el rostro más recordado del personaje. La última actriz en interpretar a Paty fue Verónica Fernández Gómez, conocida también como Paty Strevel, quien participó entre 1987 y 1988, durante los últimos años de ‘El Chavo del 8’.

Uno de los momentos más recordados ocurrió con la Paty interpretada por Fernández Gómez, cuando el personaje besó a El Chavo, provocando los celos y la reacción de La Chilindrina. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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