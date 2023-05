Juanita y David, los dos paisas que debutan como protagonistas en la TV

“Se grababa por secciones, por fragmentos, primero hacía la escena de una y luego la de la otra, no se podía hacer toda la escena de corrido, nos tocaba cortar mucho. Esos días me tocaba hacer hasta 16 cambios de vestuario”.

Laura me obligaba a nivelarme y Romina hacía llevar mi personalidad al exponencial más alto”.

“Es que a Romina le toca llorar mucho, pero me encantó porque es el personaje que más se acerca a mí, a lo que es Juanita, una chica apasionada, bullosa, extrovertida, es fuego,

Arranco estudiando Comunicación Social, queriendo hacer el doble programa con Artes escénicas, me presenté dos veces a artes y las dos veces no pasé, entonces ahí entro a estudiar en Casa Ensamble, donde hice mi primera obra de teatro, A 2.50 la Cuba Libre , ahí conozco a mi manager y arranca todo”.

De ahí salgo del colegio (Marymounth) y me voy para Bogotá donde no conocía absolutamente a nadie.

“Yo arranque en Telemedellín presentando un programa , pero se quedó sin fondos y se acabó, yo tenía muchas ganas de seguir haciendo cosas y entonces con mi mejor amigo, con quien presentaba el espacio, escribimos una serie web que la subimos en Youtube, se llama Primíparos y esa fue la primera vez que actué, no tenía ni idea de que era actuar, hacía de la manera más intuitiva.

“Aún no lo dimensiono, estoy levitando, para mí esto todavía es irreal, es como si estuviera en otra dimensión, era algo que veía de muy lejos y hoy estar acá parada no me lo creo todavía, me da de todo”.

¿En su primer protagónico en Colombia y le toca de policía, qué tal la experiencia?

“Al principio cuando me llegó el personaje, cuando supe que era un policía, sabía que era un reto complejo por el estigma que existe detrás del uniforme, pero también me pareció un reto muy bonito darle vida a este personaje, porque no podemos generalizar, en la institución hay gente que sí le mete sudor a la camiseta, que sí hace las cosas bien.

Cristóbal es un man que está entregado a su trabajo y que hace las cosas justas y bien, que lo hace por la comunidad, para que todo esté bien. Me dio mucho gusto interpretar un personaje así”.

Igual es un policía distinto, con un lenguaje y un comportamiento por fuera de la disciplina, más cercano...

“Eso lo vimos desde antes de grabar, cuando lo trabajamos con los directores, dijimos que queríamos algo coloquial, sin la rigidez militar, más informal, con más soltura de lo que se vive dentro en la institución de la Policía”.

¿Qué es lo más complicado su personaje dentro de Romina Peligrosa?

“Se van a dar cuenta en la historia que van a pasar cosas fuertes a partir del segundo capítulo, mi historia es con Romina

y con toda la problemática del barrio, va a ver muchísima acción.

El trabajo que hicimos con Romina fue hermoso, al lado de semejante actriz como Juanita Molina”.

¿Ha hecho gran parte de su carrera en México, cómo llega a este proyecto nacional?

“Me parece muy bonito poder compartir mi arte acá y que la gente lo conozca, había hecho solo un proyecto en Colombia que fue Ritmo Salvaje, que se vio en Netflix, porque todo mi recorrido ha sido en México, donde he hecho varios personajes importantes, donde ahora incluso se estrena otra serie importante, la tercera temporada de Ana, con Ana de la Reguera.

Me encanta estar Colombia para que conozcan mi trabajo”:

¿También canta...?

“Sí, escribo música y canto, de hecho normalmente las producciones en las que estoy les vendo algunas de mis canciones para la banda sonora. Tengo mis temas en Spotify y YouTube. Soy amante de lo latino, entonces me gusta hacer fusiones de bossa nova, bachata, reggae y boleros”.

¿Nació en Medellín, cómo resultó en México?

“Yo soy muy paisa, crecí en el barrio Laureles, estudié en el Colegio San José de la Salle y a los 14 años me fui para Los Ángeles con mi familia, fuimos a encontrar una nueva vida, a buscar oportunidades.

A los 20 años tomé la decisión de irme para México después de haber hecho de todo en Los Ángeles. En Hollywood trabajé en producción, comencé halando cables y luego fui asistente y así encontré el camino de la actuación. Me fui a estudiar actuación a México y a partir de ahí me quedé en ese país, donde me salió muchísimo trabajo”.