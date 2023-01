¿Qué sintió cuando lo vio en la pantalla?

Publicidad

“Una cosa es decirlo y otra vivirlo. Puedo decir que estaba tranquilo, pero es mentira, estaba estresado, uno siempre espera la aprobación del mundo, es un juego de emociones que uno no sabe para dónde coger, mis amigos me pedían que me relajara, pero no podía. Después de que salió y gustó, quedé muy relajado con el resultado”.

¿Cuáles fueron las otras propuestas de colores?

“Pensamos en los lilas, morados y verdes, pero siempre tratamos de enfocarnos en lo que le quedara mejor, que se proyectara mucho más. Al final nos fuimos por este fucsia que le apunta a lo magenta”.

Publicidad

¿En la final llevará el mismo vestido o cambiará?

“No lo puedo decir, es un tema de la organización”.