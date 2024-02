En redes sociales, varios asistentes mostraron su inconformismo, pues el costo de las boletas era elevado y varios opinaron que no debieron cancelarlo, sino pausarlo hasta que bajara la lluvia y la tormenta eléctrica.

En la jornada del viernes estaban programados Omnya y Woo York (Live) antes de la presentación de MRAK con ‘We Don’t Follow’. Argy precederá al set de cierre de los fundadores del evento, Tale Of Us.

Hasta el momento no se ha informado de ningún cambio en la fecha del sábado 3 de febrero, que contará con Kasia y Recondite (Live), seguidos de Anyma quien presentará el show ‘Genesys’. Cassian tomará el escenario antes de que Tale Of Us concluya la noche.

Este evento, organizado por Páramo Presenta y Breakfast Club, además contará con la presencia de varias marcas que ofrecerán distintas experiencias a los asistentes. Chivas Extra 13, por ejemplo, tendrá diferentes actividades como espacios para compartir con los amigos y photo spot para tomar los mejores recuerdos del festival.

Este tour de Afterlife por la región continuará en Lima (Perú) el 10 de febrero y el 24 del mismo mes en São Paulo (Brasil). Después llegará a Buenos Aires (Argentina) el 8 y 9 de marzo, Guadalajara (México) el 17 de mayo y concluye en Ciudad de México el 25 de mayo.