Ni Paramount ni Warner Bros: la millonaria fusión de ambas compañías ya tiene nuevo nombre, ¿cuál es?

La futura fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount ya tiene nuevo nombre. El CEO de esta última compañía, David Ellison, anunció este viernes que esta será conocida como Skydance. “Paramount y Warner Bros. moldearon más de un siglo de cultura. Al combinarlas, no estamos reescribiendo la historia: estamos dotando a estos icónicos estudios de un motor más potente. Juntos, somos Skydance: un hogar centrado en la creatividad para narrativas audaces y de calidad”, dijo el multimillonario en una publicación en X. Contexto: Paramount supera último obstáculo para su megafusión con Warner Bros. tras acuerdo con estados de EE. UU. A los aficionados del cine este nombre se les hará familiar. Skydance es la empresa de cine y televisión creada en 2006 por el mismo Ellison, que en 2024 se fusionó con Paramount Global y que ha desarrollado películas como Star Trek: en la oscuridad, Guerra Mundial Z y Misión imposible: Protocolo fantasma. La nueva unión es uno de los negocios más relevantes realizados en los últimos años en el mundo del entretenimiento. Skydance será la combinación de dos de los estudios más grandes de Hollywood y también tendrá dentro de su catálogo las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+, y los canales CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central y Food Network.

Skydance será el nombre de la nueva compañía que surge de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, operación que reunirá plataformas como HBO Max y Paramount+ y grandes franquicias de Hollywood. Foto: Redes sociales @mrdinomx

“Primero y ante todo, al unir Paramount y Warner Bros., queríamos preservar lo que ha hecho icónico a cada uno de estos estudios. Ambos tienen identidades distintas, legados extraordinarios y marcas que han resonado con audiencias durante generaciones. Nunca quisimos que una nueva identidad corporativa disminuyera, alterara o eclipsara a ninguna de las dos”, explicó Ellison sobre porqué tomaron la decisión de utilizar ese nombre.

En esa misma línea de los “legados extraordinarios” vale la pena mencionar que Skydance ahora será la dueña de algunas de las franquicias más taquilleras de la industria como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos y otros éxitos de HBO. También contará con el Universo DC, Yellowstone, Misión Imposible, Top Gun y las producciones lanzadas bajo el sello de Nickelodeon. Entérese: Así es la segunda temporada de MobLand: ¿de qué trata la serie protagonizada por Tom Hardy?

¿Cómo se “cocinó” el acuerdo para la fusión de Warner Bros. y Paramount?

El anuncio de Ellison llega dos días después de que la justicia de Estados Unidos ratificara el acuerdo entre Paramount Skydance y 12 estados del país para la adquisición de Warner Bros Discovery, a cambio de una serie de compromisos asumidos por el comprador. La decisión pone oficialmente fin a casi tres meses de procedimientos por riesgo de infracción de las normas de la competencia y elimina el último obstáculo para la creación de un nuevo gigante del cine y la televisión.

Ellison, cuya familia tiene vínculos con el presidente Donald Trump, ganó en febrero una guerra de ofertas con Netflix para hacerse con el control del amplio conjunto de activos que incluye Warner Bros. Pictures.

La administración del mandatario estadounidense aprobó en junio el acuerdo, una de las mayores fusiones de medios de la historia, sin exigir cambios en su modelo de negocio, antes de que 12 estados presentaran demandas para bloquear la operación. Según los informes, la financiación del acuerdo incluye unos 24.000 millones de dólares en capital procedente de fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi. El padre de David Ellison, el multimillonario fundador de Oracle Larry Ellison, aportó una financiación clave y una garantía a los prestamistas que respaldan la operación. Le puede interesar: Un año de ‘megadeals’: estos fueron los negocios empresariales más grandes y costosos del año en el mundo

Sin embargo, las críticas al acuerdo han sido continúas durante los últimos meses. Actores, productores, directores y guionistas han señalado que la empresa resultante —ahora conocida como Skydance—recortaría puestos de trabajo en Hollywood y reduciría la producción anual de películas, mientras que grupos de medios de comunicación temían que la independencia de CNN pudiera verse comprometida por la cercanía entre Ellison y Trump. Según el CEO de la compañía, son varias las metas que tienen con la fusión, de las cuales no dio a conocer ninguna. “Al mismo tiempo, honraremos lo que hace especial a Paramount y Warner Bros. — brindando a ambos estudios la oportunidad de crecer, contar más grandes historias y llevar esas historias a audiencias aún más amplias en todo el mundo, impulsadas por la escala y las capacidades de Skydance”, escribió. La nueva empresa tendrá como CEO a Ellison, mientras que el segundo al mando será Ynon Kreiz, exdirector de Mattel. El multimillonario acuerdo será cerrado definitivamente el próximo 6 de octubre. * Con información de AFP Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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