Lejos del reconocimiento y la fama, Disney+ con su reality In the soop: friendcation ofrece una mirada más íntima de cinco amigos que en su realidad son artistas reconocidos a nivel mundial, pero que en la pieza cinematográfica tan solo son jóvenes que se relajan y disfrutan de la naturaleza.

Los cinco protagonistas de este nuevo reality, que se estrenará el 19 de octubre, son los artistas surcoreanos Kim Tae -hyung más conocido como V en la banda BTS, Park Seo Jun (The Marvels), Choi Woo-shik (de la película Parásitos), Park Hyungsik (Soundtrack #1) y el rapero de Corea del Sur Peakboy quienes se alejarán de la ciudad y la presión del trabajo para hacer una inmersión en la naturaleza con hermosos paisajes que también se podrán ver en las escenas de In the soop.

Los fanáticos del K-pop están a la expectativa por este reality para ver de manera natural y más tranquila, lejos de las luces y los escenarios, a sus participantes.