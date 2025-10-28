“No estaba pidiendo bala para ningún candidato”: las justificaciones de Laura Gallego, Señorita Antioquia, antes de renunciar al título

Laura Gallego Solís, hasta hoy Señorita Antioquia 2025, habló de la controversia que desataron varios videos en los que, durante entrevistas con políticos, usó expresiones como “bala para Petro o para Daniel Quintero”. La abogada de 27 años aseguró que sus palabras fueron “una analogía” y rechazó cualquier interpretación que las relacione con la violencia.
“Usé el término bala, que claramente es muy agresivo, pero fue más una analogía. No estoy de acuerdo con la violencia y tampoco creo que Colombia necesite más de la que ya hemos atravesado”, dijo la exreina, al aclarar que los videos fueron grabados antes de su designación como Señorita Antioquia.