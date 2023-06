La actriz Natalia Durán superó el cáncer y contó detalles de lo que viene

La actriz colombiana Natalia Durán le informó a sus seguidores que, después de someterse a tratamiento, logró superar el cáncer de tiroides que la aquejaba desde marzo de 2021.

“Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada... me siguen quedando pendientes algunos análisis”, reveló Durán en la Revista Vea.

La actriz se sometió por dos años a tratamientos, cirugías y terapias para tratar de contener el cáncer. Incluso, buscó alternativas como la yodoterapia, un tratamiento que buscaba reducir las células cancerosas.

La artista de 39 años se enteró del cáncer en marzo de 2021. Después de unos exámenes, los médicos notaron que sus niveles de hemoglobina estaban bajos y la dejaron hospitalizada.

En medio de su enfermedad, los especialistas decidieron retirarle sus implantes mamarios, esto porque las prótesis generaban una respuesta autoinmune en el cuerpo.

“Yo me sentía muy bien hace mucho tiempo. El estilo de vida que tengo y el que ahora enseño a otras personas para poder sanarse. (Enseñar) como la sanación no está en cosas costosas, más en la química y en la biología del cuerpo y todo a través de la nutrición y los alimentos”, señaló Durán sobre su nuevo estilo de vida.

Durán es recordada por participar en producciones como “A corazón abierto”, “La viuda negra”, “La ley del corazón”, “Corazones blindados” y “Secretos del paraíso”.

