Murió “Popeye”, el fisicoculturista brasileño famoso por inyectarse aceite para agrandar sus bíceps

Arlindo de Souza había sido ingresado a un hospital en diciembre por complicaciones renales, según informó su familia a medios locales.

  • ¿Qué se sabe de la muerte de Arlindo de Souza, conocido como el “Popeye brasileño”? FOTO: Captura de video - Truly - B TV Barcroft TV
    ¿Qué se sabe de la muerte de Arlindo de Souza, conocido como el “Popeye brasileño”? FOTO: Captura de video - Truly - B TV Barcroft TV
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
Arlindo de Souza, conocido como el “Popeye brasileño”, falleció a los 55 años tras ser ingresado en diciembre al Hospital Otávio de Freitas, en Recife, ubicado en el nordeste de Brasil, según confirmaron medios locales.

El albañil era oriundo de Olinda y se hizo famoso tras participar en varios programas televisivos donde mostraba su aspecto luego de inyectarse aceite mineral en los brazos, lo que alteró su físico, especialmente los bíceps, hasta ser llamado con el nombre de este personaje ficticio creado por el dibujante estadounidense E. C. Segar.

Su familia informó al diario G1 que Souza había sido internado en el centro médico debido a complicaciones renales y acumulación de líquido en los pulmones. “Uno de sus riñones dejó de funcionar y el otro dejó de hacerlo durante la semana de Navidad. Sus pulmones comenzaron a llenarse de líquido. Ni siquiera pudo hacerse hemodiálisis porque sufrió un paro cardíaco”, afirmaron.

Y agregaron que “el certificado de defunción aún no ha salido, pero creemos que se debió a una insuficiencia multiorgánica”. El sepelio se llevó a cabo en el Cementerio de Águas Compridas, ubicado en el barrio donde vivía “Popeye”.

La vida de Arlindo de Souza

Denis Gomes de Luna, sobrino de Arlindo, comentó a G1 que este comenzó a inyectarse aceite mineral en los brazos y trapecios tras el asesinato en medio de un robo de su hermano, quien ya había adquirido un gusto por el fisicoculturismo. “Empezó a centrarse más en hacer ejercicio, se unió a algunas personas de su vecindario y empezó a inyectarse aceite hasta que llegó a verse así”, explicó Denis Gomes.

Los bíceps de “Popeye” medían cerca de 73 centímetros y, desde los 20 años consumía esteroides anabólicos para ganar masa muscular, una situación que era duramente cuestionada por los médicos. El sobrino cree que la sustancia que su tío Arlindo se aplicaba en el cuerpo podría estar relacionada con los problemas en los riñones. “Creo que podría estar relacionado, porque una cosa lleva a la otra”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Arlindo de Souza, el “Popeye brasileño”?
Era un fisicoculturista y albañil brasileño famoso por inyectarse aceite mineral en brazos y trapecios para aumentar su musculatura de forma extrema.
¿Por qué murió el “Popeye brasileño”?
Falleció a los 55 años debido a complicaciones renales, pulmonares y una posible insuficiencia multiorgánica.
¿Cuáles eran los bíceps del “Popeye brasileño”?
Sus bíceps medían aproximadamente 73 centímetros, un resultado de años de inyecciones de aceite mineral y esteroides anabólicos.

