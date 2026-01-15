Murió “Popeye”, el fisicoculturista brasileño famoso por inyectarse aceite para agrandar sus bíceps

Arlindo de Souza, conocido como el “Popeye brasileño”, falleció a los 55 años tras ser ingresado en diciembre al Hospital Otávio de Freitas, en Recife, ubicado en el nordeste de Brasil, según confirmaron medios locales.

El albañil era oriundo de Olinda y se hizo famoso tras participar en varios programas televisivos donde mostraba su aspecto luego de inyectarse aceite mineral en los brazos, lo que alteró su físico, especialmente los bíceps, hasta ser llamado con el nombre de este personaje ficticio creado por el dibujante estadounidense E. C. Segar.

Su familia informó al diario G1 que Souza había sido internado en el centro médico debido a complicaciones renales y acumulación de líquido en los pulmones. “Uno de sus riñones dejó de funcionar y el otro dejó de hacerlo durante la semana de Navidad. Sus pulmones comenzaron a llenarse de líquido. Ni siquiera pudo hacerse hemodiálisis porque sufrió un paro cardíaco”, afirmaron.

Y agregaron que “el certificado de defunción aún no ha salido, pero creemos que se debió a una insuficiencia multiorgánica”. El sepelio se llevó a cabo en el Cementerio de Águas Compridas, ubicado en el barrio donde vivía “Popeye”.