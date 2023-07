Sneaker (Re)maker: más vida para los tenis, menos impacto para el planeta

–Quedaron tan bonitos que llegué a la casa, puse un foto en Instagram y de repente la gente me empezó a escribir , que querían que les hiciera un par. Yo en ese momento tenía otro emprendimiento que no venía muy bien y yo venía como haciéndole duelo, entonces llegó esto de los tenis y me fui por ahí.

Por eso no es exagerado decir que para el sector de la moda, la sostenibilidad ya no es una opción sino una necesidad, una urgencia. Y todavía más para la del calzado, pues según Tansy Hoskins, autora del libro Foot Work: What Your Shoes are Doing to the World, “la industria del calzado está al menos 10 años por detrás del resto de la moda en términos de estándares ambientales y de derechos humanos”.

Lo que hace a los tenis más atractivos es justamente lo que resulta más problemático. La mayoría de estos zapatos se fabrican con una combinación de plástico y/o materiales similares al plástico cosidos y pegados de formas muy complicadas. Eso es lo que ha hecho que los tenis sean cada vez más livianos, más rápidos, más cómodos y más accesibles, pero eso también es lo que los hace más difíciles de reciclar.