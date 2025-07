Conozca las joyas paisas que se ganaron el premio Lápiz de Acero 2025

Erica, por su parte soñaba que Carmen Experimental, una empresa que tiene con su hermano, hiciera joyería en cerámica, “tuvimos un acercamiento con varias personas, pero no era lo que yo quería y yo tenía esa idea en la cabeza y creo que eso se atrae”.

Lo particular de esta historia es que tanto Pilar como Erica querían unir la joyería con la cerámica, cada una lo pensó por su lado, lo soñó. “Yo en 2022 me fui a vivir a El Retiro y le dije a mi esposo que quería que la próxima colección de Pi Project saliera del Oriente antioqueño y como soy una apasionada del color pensé en El Carmen de Viboral”, cuenta Pilar.

En estas historias siempre hay un enlace y en este caso fue el artista plástico José Ignacio Vélez. Pilar hizo una residencia con él, “y al finalizar le dije que yo quería hacer una linea de joyería con El Carmen de Viboral. En ese momento él no me dijo nada y seis meses después me llamó”.

Esa llamada se dio porque justo Erica le había dicho su idea a José Ignacio –que además es asesor de los talleres Renacer, Vivoral (con v ambas) y Carmen Experimental– y ahí se dio la primera llamada.

En 2022 Pilar y Erica se conocieron y comenzaron a unir sus ideas. “Empezamos a trabajar y fue muy lindo porque el mismo José nos ayudó a encontrar el camino, que la inspiración era El Carmen de Viboral y con Erica comenzamos a coger fragmentos de los platos, a pulir la pincelada con las decoradoras y a pensar en la paleta de color”, detalla Pilar.