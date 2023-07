Dueño de Gucci compra el 30% de la italiana Valentino

Está previsto que la operación, cuyo precio de venta no ha sido desvelado, se cierre en el segundo semestre de este año.

Primero fue “una casa de alta costura que vistió a las familias más importantes de Europa y que luego se especializó en alta perfumería”, precisó Cornaggia, creando “colecciones de perfumes distintivos a la vez atemporales y sofisticados”, como “Aventus”.

Creed tiene “sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo”, consideró.

Kering Beauty es una nueva división del gigante del lujo, creada para acelerar el crecimiento de sus marcas Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato y Qeelin en el sector de la cosmética, especialmente en China.