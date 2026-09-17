Miss Universe Colombia 2026: estas son las fechas clave y las participantes del concurso de belleza

La elección de la representante de Colombia para la edición 75 de Miss Universe se realizará en octubre, durante una agenda de actividades en Barranquilla que reunirá a las 20 candidatas oficiales. La ganadora viajará a San Juan, Puerto Rico, para participar en el certamen internacional el 24 de noviembre. Del 5 al 10 de octubre, las aspirantes vivirán una programación cultural y turística como parte del concurso de belleza. Le puede interesar: ¿Quién es Valentina Ferrer? La Miss Argentina 2014, expareja de J Balvin y madre de su hijo Dentro de las novedades de este año están los reconocimientos Miss Bulova Time 2026 y Miss Influencer Bulova 2026. El primero de estos será entregado en una gala privada programada para el 7 de octubre. Bajo el concepto “El tiempo no se detiene, las mujeres que inspiran tampoco”, la iniciativa busca destacar cualidades como el liderazgo, la capacidad de comunicación, el impacto social y las historias personales de las participantes. La ganadora de Miss Bulova Time 2026 recibirá un reloj de la colección Rubaiyat, que incluye 141 diamantes engastados a mano, un cabujón de espinela azul en la posición de las 12 y cristal de zafiro curvo.

El segundo reconocimiento, Miss Influencer Bulova 2026, premiará a la candidata que se destaque por su creatividad, originalidad, y constancia en las plataformas digitales. En ese caso, la ganadora también recibirá un reloj de la colección Rubaiyat y un viaje a Nueva York.

El concurso regresará a la capital del Atlántico después de la edición de 2024, cuando Daniela Toloza, representante del Valle del Cauca, se coronó como reina nacional de la belleza. Según cifras de la ciudad, durante ese certamen más de 17.000 personas visitaron Barranquilla en el marco de las actividades del concurso. La organización prepara una agenda que busca mostrar diferentes escenarios turísticos y culturales de la ciudad. Las candidatas visitarán el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y la Luna del Río. La coronación se realizará en el Salón Jumbo del Country Club.

El regreso del certamen también hace parte de la estrategia de la Alcaldía para posicionar a la ciudad como sede de eventos nacionales e internacionales. En esta edición, la organización enviará de solidaridad con el lema Colombia Unida. Como parte de esta iniciativa, un porcentaje de los recursos recaudados por la venta de entradas será destinado a apoyar a las familias colombianas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Hay que recordar que, en 2025, el Canal RCN anunció que sería el nuevo licenciatario de Miss Universe Colombia. Durante ese año, la producción y transmisión del concurso estuvieron a cargo de la cadena, que desarrolló la competencia en formato de reality. Sin embargo, en julio de 2026, la organización Miss Universe volvió a otorgarle la franquicia a Natalie Ackermann, quien la había dirigido desde 2020 y fue responsable de romper el vínculo histórico entre Miss Universe y el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena. Para saber más: Puerto Rico será sede de la edición 75 de Miss Universo: estos son los detalles

¿Quiénes son las participantes de Miss Universe 2026?

Miss Universe Amazonas: Yasna Sabrina Vargas Miss Universe Antioquia: Andrea Aguilera Arroyave Miss Universe Atlántico: Cristina Isabel Vega Mendoza Miss Universe Bogotá: Karen Dayana Palomino Mendoza Miss Universe Caldas: Fabiana Molano Miss Universe Cali: Kelly Juliana Silva Canga Miss Universe Cauca: Nathaly Usuriaga Miss Universe Cesar: Maria Camila Calderon Daza

Miss Universe Córdoba: Alejandra López Castilla Miss Universe Cundinamarca: Lina Urrego Vargas

Miss Universe Magdalena: Valentina Franco Ramirez Miss Universe Medellín: Marly Velásquez Marín Miss Universe Nariño: Ángela Tatiana Rodríguez Martinez

Miss Universe Norte de Santander: Yurick Nathalia Castro Julio Miss Universe Quindío: Ana Milena Giraldo Miss Universe Región Andina: Lauren Escandon Salazar Miss Universe Risaralda: María Alejandra López Pérez Miss Universe Santander: Loana Ortiz Herrera Miss Universe Sucre: Yuliana Andrea Pérez Vergara Miss Universe Valle: Susana del Portillo Olivo

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