Polémica en Miss Universo: candidata de México fue agredida verbalmente por alto directivo del certamen

Aunque el 21 de noviembre se elegirá a la mujer más bella del mundo en el tradicional concurso Miss Universo, desde ya este certamen cuenta con varias polémicas que opacan su organización. Este año, la competencia en la que participarán 122 candidatas se realizará en Pak Kret, Tailandia. Lea: David Beckham, el caballero del fútbol: el rey Carlos le otorgó oficialmente la distinción de “Sir” A pesar de que la corona se impondrá ese día, desde el 2 de noviembre las concursantes llegaron al país asiático para llevar a cabo la agenda de actividades previas a la noche final. En los últimos días se llevó a cabo la imposición de bandas a las reinas de belleza, que es cuando cada participante recibe el listón que lleva el nombre de su país para utilizarlo cruzado en el torso. Fue ahí que ocurrió el altercado que ha ocasionado polémica y que ha hecho que Miss Universo sea tendencia en redes sociales. La representante de México, Fátima Bosch, fue expulsada del evento debido a una acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil, vicepresidente del concurso y presidente del Miss Grand Internacional. Durante esta ceremonia, Itsaragrisil recordó a las soberanas el compromiso que cada una tiene de crear contenido en sus redes sociales hablando sobre Tailandia y los patrocinadores del reinado. En video quedó registrado el momento exacto en que el directivo comienza a cuestionar a Bosch por no realizar dichas publicaciones.

En varias ocasiones, el vicepresidente del certamen le preguntó a la mexicana si no pensaba compartir contenido sobre el país y el concurso en sus cuentas, mientras ella intentaba defenderse y explicar sus argumentos. Sin embargo, Itsaragrisil le dijo que se callara, y también la llamó “tonta” y “cabeza hueca”. “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, le respondió Bosch, la única concursante que se encontraba de pie. La representante mexicana salió del recinto y, acto seguido, varias de sus compañeras también se levantaron para abandonar el lugar. Justo en ese momento, el directivo llama a seguridad para que las saquen, y luego amenaza: “Alto, alto. Si quieren seguir participando se deben de sentar”. “Me llamó tonta, porque él tiene problemas con la organización (en México). No se me hace justo. Me gritó, me mandó callar. El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para usar nuestra voz. Y nadie podrá callar mi voz”, le dijo la Miss Universo México a los medios de comunicación luego del altercado.