Más íntimos

Más allá de los grandes montajes en el estadio o en la plaza de eventos La Macarena, Arango dice que en el listado de los espectáculos memorables deben estar Madredeus, en el Teatro Metropolitano, en 2006. “Fue un poema; la voz de Teresa Salgueiro lo lleva a uno a otra dimensión”.

En su top también están los conciertos de Lee Ranaldo (integrante fundador de Sonic Youth) y el del grupo Swans, en Eafit; la celebración de los 15 años de HagalaU (2015), en el Teatro Pablo Tobón, y el último show en Medellín de Gustavo Cerati (11 de mayo de 2019).

Entre las destacadas visitas, el periodista y músico Juan Carlos Mazo, del Teatro Metropolitano, apunta que en materia de música clásica no se pueden olvidar las presentaciones de la Sinfónica de Londres, con sir Simon Rattle; la Sinfónica de Houston, con la Filarmed y Hilary Hanh; The Academy of St Martin in the Fields, con Joshua Bell; Maxim Vengerov, Mischa Maisky, Yo Yo Ma, Yuja Wang y Emerson String Quartet.

Medellín, conocida como la capital mundial del reguetón, también ha servido de escenario para grandes presentaciones. El empresario Santiago Camargo anota que en 2002, en Envigado, se hizo el primer gran concierto de Daddy Yankee en el país. “Al año siguiente fue el Bosster en el Atanasio y en 2004 el concierto Barrio Fino, con Wisin y Yandel y Zion & Lennox, en el estadio también”, rememora Camargo. Para este año, aunque no se ha confirmado el gran nombre, desde ya se anuncia el regreso de Caifanes (marzo), Fito Páez (mayo) y Raphael (junio).

Por asistencia, trascendencia internacional e importancia de los artistas, estos son 20 conciertos inolvidables en Medellín en los últimos 20 años.