Marcela García, exreina del Carnaval de Barranquilla, conmociona las redes con su embarazo

Este domingo 9 de abril, Marcela García, reina del Carnaval de Barranquilla 2016, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que anunció estar embarazada de su esposo, el empresario Sergio Chams.

Ambos se habían comprometido en matrimonio desde 2019, aunque su boda tuvo que posponerse por varias razones hasta abril de 2021.

En el post, acompañado de los momentos en que le contaron a sus familiares las noticias, puede leerse:

“Algunas veces tuve la duda de si estábamos solos, o de si había algo más grande y poderoso allá arriba. Hoy en día, lo tengo absolutamente claro: existe Dios, existen los milagros, existe el poder de la fe y existe quién hace de lo imposible, lo posible. Tenemos 17 semanas de estar viviendo una experiencia que desde ya, podemos decir que nos ha cambiado la vida, pero no saben todas las veces que en este tiempo vimos estos videos con lágrimas de tristeza en los ojos. Han sido 17 semanas de felicidad, de amor desbordado, de alegría compartida, pero también de estadísticas, de términos médicos que jamás habíamos escuchado, de probabilidades en contra, de exámenes y más exámenes, de resultados positivos que nos llevaban al desconsuelo, de teorías, y de mucha, mucha incertidumbre. Sin embargo, hoy puedo dar testimonio de que a veces cuando creemos que todo está escrito, nos damos cuenta que la última palabra la tiene Dios, y que cuando más miedo tenemos, entra Él para decirnos que no hay nada que temer. Todavía no podemos creer que finalmente esta noche podemos darles la noticia que nos tiene el corazón lleno desde que comenzó este año: mi gente linda, ¡VAMOS A SER PAPÁS!”.