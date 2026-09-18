Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El show de humor en Medellín que explica qué les ocurre a los hombres después de los 40

Los Andropáusicos nació como un pódcast, pero ahora estrena un nuevo formato en vivo. Se trata de un espectáculo de humor acerca de las verdades, mitos y cambios que acompañan a los hombres después de los 40.

  • Jorge Rausch y Fernando “El Flaco” Solórzano son los presentadores del pódcast Los Andropáusicos. FOTO: Cortesía.
    Jorge Rausch y Fernando “El Flaco” Solórzano son los presentadores del pódcast Los Andropáusicos. FOTO: Cortesía.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

Este sábado, Jorge Rausch y El Flaco Solórzano se subirán al escenario del Colegio La Enseñanza, no para hablar de comida ni de actuación, sino para relatar lo que sucede en el cuerpo y en la vida de los hombres después de atravesar el umbral de los cuarenta.

Los Andropáusicos es el nombre del show que llegará a Medellín para responder preguntas como qué les pasa realmente a los hombres cuando llegan a los 40, por qué comienzan a cuidar más el carro que la espalda o qué hace que la memoria falle cada vez con más frecuencia.

Lea: Cuentos y canciones: la vida inspiradora de Yanix y sus hijos

La idea de este espectáculo viene del pódcast homónimo que, desde hace casi un año, conducen el chef y el actor. En este espacio, Rausch y Solórzano hablan sobre la andropausia, la disminución paulatina de los niveles de testosterona en los hombres a medida que envejecen y los síntomas que esta ocasiona.

En el programa, que ya cuenta con dos temporadas, los presentadores han tenido invitados como el actor Juan Pablo Llano, el exfutbolista Óscar Córdoba, el humorista Iván Marín y el cantante Giovanny Ayala, entre otros, con quienes han conversado sobre cómo se viven diferentes experiencias, como las separaciones, el fútbol o la sexualidad, después de los 40 años, etapa en la que puede presentarse el también llamado hipogonadismo tardío.

Sin embargo, el nuevo show no es una grabación en vivo del pódcast, sino un formato que tiene como punto de partida esta experiencia previa. En ese sentido, Los Andropáusicos es un espectáculo de humor que, además, contará con la participación de nuevos personajes.

Uno de ellos es Tarsicio Maya, el reconocido personaje satírico de uno de los programas radiales más escuchados del país, quien será el encargado de aportar el toque de comedia.

“Hay gente a la que le da pena hablar de su desempeño sexual después de los 40, porque ya no es lo mismo y teme que le digan ‘viejito’. Lo que queremos es normalizar que a todos los hombres les puede estar pasando”, le dijo Maya a EL COLOMBIANO sobre el show. El humorista también hizo referencia a algunos de los síntomas y experiencias que serán abordados este sábado, como, por ejemplo, “cuando uno ya piensa dos veces antes de bajar escaleras porque siente que todo le va a traquear, o cuando lo invitan a una fiesta y uno dice: ‘Ay, no, yo tengo que madrugar. De pronto, si la hacemos más tempranito’”.

Otra de las novedades de este formato es la participación del urólogo Jorge Lambis, quien aportará una perspectiva científica, con información verificada, sobre la andropausia. En vivo y en directo, el especialista resolverá las inquietudes que tengan los asistentes al evento.

En los últimos años, tanto los pódcasts como otros formatos de entretenimiento han abordado temas relacionados con el envejecimiento. En Los Andropáusicos, este asunto también es central y, para Lambis, el hecho de que estos temas se estén popularizando responde al interés de las audiencias por el bienestar.

“Estamos hoy en día manejando un mismo concepto: queremos vivir más años, pero de una manera óptima, tranquila, con salud; queremos vivir mejor. Estoy absolutamente seguro de que la educación que recibimos desde las plataformas digitales nos ha abierto el mundo a todos, a hombres y mujeres, y espacios como estos nos permiten visibilizar las posibilidades que tenemos frente al bienestar, de una forma divertida y amena”, explicó el médico.

El show de Los Andropáusicos en Medellín hace parte de una gira que comenzó en Bogotá esta semana. En la capital antioqueña, el espectáculo será este sábado, en el Colegio La Enseñanza, y las boletas están disponibles en Mi Taquilla.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde se presentará Los Andropáusicos en Medellín y dónde comprar las boletas?
El show Los Andropáusicos se presentará este sábado en el Colegio La Enseñanza de Medellín. Las boletas están disponibles en la plataforma Mi Taquilla.
¿Quiénes participan en el show Los Andropáusicos, además de Jorge Rausch y El Flaco Solórzano?
En el espectáculo participarán el humorista Tarsicio Maya, quien aportará el toque de comedia, y el urólogo Jorge Lambis, encargado de ofrecer una perspectiva científica sobre la andropausia y resolver las inquietudes de los asistentes.
¿Qué temas se abordarán en el show Los Andropáusicos?
El espectáculo abordará, desde el humor y la divulgación científica, los cambios físicos y emocionales que pueden experimentar los hombres después de los 40 años, incluidos la disminución de testosterona, la sexualidad, la memoria y otras situaciones relacionadas con el envejecimiento.

Temas recomendados

Entretenimiento
Salud
Bienestar
Teatro
Hombres
Masculinidad
Podcasts
Comedia
show
humor
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos