El show de humor en Medellín que explica qué les ocurre a los hombres después de los 40

Este sábado, Jorge Rausch y El Flaco Solórzano se subirán al escenario del Colegio La Enseñanza, no para hablar de comida ni de actuación, sino para relatar lo que sucede en el cuerpo y en la vida de los hombres después de atravesar el umbral de los cuarenta.

Los Andropáusicos es el nombre del show que llegará a Medellín para responder preguntas como qué les pasa realmente a los hombres cuando llegan a los 40, por qué comienzan a cuidar más el carro que la espalda o qué hace que la memoria falle cada vez con más frecuencia.

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La idea de este espectáculo viene del pódcast homónimo que, desde hace casi un año, conducen el chef y el actor. En este espacio, Rausch y Solórzano hablan sobre la andropausia, la disminución paulatina de los niveles de testosterona en los hombres a medida que envejecen y los síntomas que esta ocasiona.

En el programa, que ya cuenta con dos temporadas, los presentadores han tenido invitados como el actor Juan Pablo Llano, el exfutbolista Óscar Córdoba, el humorista Iván Marín y el cantante Giovanny Ayala, entre otros, con quienes han conversado sobre cómo se viven diferentes experiencias, como las separaciones, el fútbol o la sexualidad, después de los 40 años, etapa en la que puede presentarse el también llamado hipogonadismo tardío.

Sin embargo, el nuevo show no es una grabación en vivo del pódcast, sino un formato que tiene como punto de partida esta experiencia previa. En ese sentido, Los Andropáusicos es un espectáculo de humor que, además, contará con la participación de nuevos personajes.